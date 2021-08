Vo svete rapídne klesá populácia hmyzu! Včiel bude menej, múch viac: Najviac škodí toto

Svetelný smog možno prispieva k "znepokojujúcemu" úbytku hmyzu, ku ktorému došlo za posledných niekoľko desaťročí, vyplýva z britskej štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, z ktorej cituje spravodajská stanica BBC.

Pouličné osvetlenie podľa vedcov narúša prirodzené správanie nočných motýľov, ktoré potom majú menej lariev - húseníc -, v niektorých prípadoch až o polovicu. Najväčší vplyv na počet húseníc majú pritom moderné pouličné LED lampy.

Za príčiny poklesu počtu hmyzu sú vo všeobecnosti považované následky klimatických zmien, strata prirodzeného biotopu a pesticídy. Svetelný smog bol už v minulosti navrhnutý ako ďalší faktor, rozsah jeho vplyvu je však doteraz nejasný. Nová štúdia je podľa jej autorov zbierkou doteraz najpresvedčivejších dôkazov, že nočné osvetlenie má škodlivý vplyv na hmyz, a teda aj na vtáky a iné zvieratá, ktoré sa ním a jeho larvami živia.

Vedci skúmali 26 osvetlených oblastí na anglickom vidieku, ktoré potom porovnávali s neďalekými neosvetlenými oblasťami. Na osvetlených miestach výskumníci zaznamenali 47 percentný pokles v počte húseníc v oblastiach, kde bol živý plot a 33 percent na trávnatých miestach.

V rámci druhého pokusu postavili na poliach LED svetlá a spozorovali pod nimi zníženie počtu húseníc.

"Ak je hmyz ohrozený - a domnievame sa, že je a máme dôkazy, ktoré to potvrdzujú - možno by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme tieto negatívne vplyvy obmedzili," povedal vedúci výskumník štúdie Dougla Boyes z britského centra pre ekológiu a hydrológiu. Zároveň spresnil, že štúdia síce preukazuje spojitosť medzi svetelným znečistením a úbytkom hmyzu, stále však chýbajú údaje o jeho vplyve na širší ekosystém.

Bádatelia sa domnievajú, že nočné lampy môžu odvrátiť nočné motýle od kladenia vajíčok alebo uľahčujú predátorom hmyz uloviť. Navyše húsenice narodené pod pouličným osvetlením pravdepodobne menia svoje prirodzené stravovacie návyky.

Autori štúdie zároveň navrhli niekoľko riešení, ktoré by neohrozili bezpečnosť verejnosti vrátane postupného stmievania svetiel pri východe slnka, inštaláciu pohybových senzorov alebo použitie farebných filtrov, ktoré eliminujú tie najškodlivejšie vlnové dĺžky svetla.

Vedci sú čoraz viac znepokojení klesajúcim počtom hmyzu. Jeden vedecký prehľad v roku 2019 poukázal, že momentálne ubúda z populácií až 40 percent všetkých druhov hmyzu. Včely, mravce a chrobáky miznú až osemkrát rýchlejšie ako cicavce, vtáky či plazy, zatiaľ čo počet múch a švábov pravdepodobne prudko stúpne, približuje štúdia.