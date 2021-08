Covid neutícha! Ďalší problém: Starosti s nedostatkom čipov budú len horšie

Rastúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Malajzii môže ešte viac zhoršiť problémy s nedostatkom polovodičov a ďalších komponentov, ktoré už mesiace brzdia výrobu áut a ohrozujú výrobcov elektroniky.

Aj keď táto krajina v juhovýchodnej Ázii nemá v rámci výroby čipov taký veľký význam ako Taiwan, Južná Kórea alebo Japonsko, v uplynulých rokoch sa stala hlavným centrom testovania a balenia čipov. Svoje závody tam majú viaceré významné firmy, ako sú Infineon Technologies, NXP Semiconductors a STMicroelectronics, ktoré patria medzi kľúčových dodávateľov.

V Malajzii pritom prudko stúpa počet infikovaných, čo ohrozuje plány na zrušenie blokády a obnovenie plnej výrobnej kapacity.

Automobilka Ford Motor minulý týždeň oznámila, že dočasne zastaví výrobu obľúbeného pickupu F-150 v jednom americkom závode pre "nedostatok polovodičov v súvislosti s pandémiou v Malajzii". Úrady v ázijskej krajine sa snažia urýchliť odhaľovanie ohnísk nákazy a niektorým výrobcom udelili výnimky v snahe udržať hospodárstvo na dobrej ceste.

Kľúčové firmy mohli počas júnových blokád pokračovať v prevádzke so 60 % pracovnej sily a budú sa môcť vrátiť späť na 100 %, keď budú mať viac ako 80 % zamestnancov úplne očkovaných. Ale zároveň podľa neoficiálnych pravidiel sa továrne musia na dva týždne úplne zatvoriť, aby sa mohli vydezinfikovať, ak sa novým koronavírusom nakazia viac ako traja zamestnanci. V krajine sa pritom šíri variant delta, ktorý je oveľa nákazlivejší a ťažko zastaviteľný.

To by mohlo vážne zasiahnuť mnohé veľké spoločnosti, ktoré majú továrne s niekoľkými tisíckami zamestnancov. STMicro a Infineon, kľúčoví dodávatelia pre automobilový priemysel, už museli zatvoriť niektoré prevádzky. Problémy v Malajzii by tak mohli ešte zhoršiť nedostatok polovodičov, ktorý už dosiahol krízové úrovne.