Miesto svadby pohreb, mladík († 20) zomrel len pár hodín pred obradom: Nevesta prišla na rozlúčku v svadobných šatách

Srdcervúci príbeh! Nevesta mala na pohrebe svojho snúbenca svadobné šaty, keďže zomrel po autonehode len pár hodín pred plánovaným obradom.

Ako píše The Sun, Miles ‘Miley’ Harty si mal zobrať Kate Quilliganovú v jednom z kostolov v Severnom Írsku. Tesne pred obradom došlo k smrteľnej dopravnej nehode. 20-ročný Miles sa v aute viezol ako spolujazdec, keď vodič narazil do stĺpu. Človek, ktorý sedel na zadnom sedadle bol prevezený do nemocnice so zraneniami, ktoré ho neohrozovali na živote. Vodiča na miestne nehody zatkli. Polícia ho vypočula a prepustila.

Pohreb sa konal v utorok 24. augusta. Snúbenica zosnulého muža mala na pohrebe oblečené svadobné šaty, aby sa navždy rozlúčila s človekom, ktorý sa mal stať jej manželom. Vo videu z tohto dňa jej otec do kamery na pohrebe povedal, že Miles je všetko, čo Kate v živote chcela. „Obliekla sa a ide sa na teba pozrieť poslednýkrát,“ pokračoval. Následne povie, že naňho nikdy nezabudne a dodá, že je „šéf“. V tom sa nakloní, aby pobozkal svoju dcéru. Potom, čo Milesa pochovali, zničená Kate zverejnila na sociálnej siati status: „Milujem ťa, navždy. Toto nie je zbohom, uvidíme sa čoskoro. Nemôžem sa dočkať veľkého objatia a bozku od teba.“

Kňaz, Seán Ó’Longaigh, pri obrade apeloval na mladých slovami, že nehodám sa dá vyhnúť. Zdôraznil, že autá sú úžasný dar, no dokážu byť aj smrteľnou zbraňou. Pokračoval slovami, že nebezpečenstvo nás stále prenasleduje. Rodičom Milesa povedal: „Vaša strata je veľká. Nikto nechce pochovať svoje dieťa. Je to vec, ktorá človeku zlomí srdce, no Miles má vo vašich srdciach špeciálne miesto, ktoré nikto nenahradí.“ Dodal, že celé je to ako zlý sen.

Počas smútočného dňa kňaz povedal, že Miles a Kate mali oslavovať svadbu, no miesto toho na základe hrozných skutočností je to deň plný žiaľu, predovšetkým pre Kate. „Smrteľná nehoda, počas ktorej Miles zomrel, ukončila všetky jeho sny a možnosti,“ dodal. Na počesť 20-ročného mladíka vyhlásil, že vie, že pre Milesa bola jeho rodina veľmi dôležitá, najmä jeho matka a jeho starí rodičia. „Ako všetci viete, Miley sa ľahko skamarátil a mal veľa priateľov, životy ostatných rozžiaril. Miloval kone, psy a poľovačky s priateľmi,“ dodal kňaz.

Smútiaci sa na chvíľu aj zasmiali, keď kňaz zažartoval: „Miley bol mimoriadne štedrý a podelil sa o všetko – ale myslím si, že nie o kebab, čipsy a colu. Všetko má svoje hranice.“ Čierne pohrebné auto s telesnými pozostatkami Milesa nasledovali rodinní príslušníci, ktorí kráčali s transparentom, na ktorom boli fotky príbuzných. Nechýbal ani nápis, aby odpočíval v pokoji. Smútiaci mali na sebe tričká, na ktorých boli Milesove fotky s nápisom „R.I.P. BOSS“ (v preklade odpočívaj v pokoji šéfe).