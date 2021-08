Je rozhodnuté: Rakúsky súd uznal Heinza-Christiana Stracheho za vinného z korupcie

Bývalého šéfa pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho uznal v piatok viedenský súd za vinného z korupcie v súvislosti s kauzou Ibiza. Informovala o tom agentúra AFP.

Súd Strachemu udelil 15-mesačný podmienečný trest odňatia slobody. Bývalý predseda FPÖ čelil obvineniam z prijatia úplatku za údajnú "kúpu" zákona, ktorý mal zabezpečiť výhody pre súkromnú kliniku vo viedenskom obvode Währing. Z podplácania bol v tomto prípade obžalovaný prevádzkovateľ tejto kliniky Walter Grubmüller, ktorému súd v piatok udelil 12-mesačný podmienečný trest. Strache počas súdneho procesu trval na svojej nevine, píše AFP.

Expredseda FPÖ mal ešte za čias koaličnej vlády s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza lobovať za to, aby bola táto klinika zaradená do finančného fondu súkromných zdravotníckych zariadení, čo by jej umožnilo priame hradenie poplatkov za úkony zo sociálneho poistenia.

Korupčnú kauzu z jari 2019, známu ako Ibiza, spustilo zverejnenie záznamu zo skrytej kamery zhotoveného na rovnomennom španielskom ostrove. Tento škandál viedol k pádu rakúskej vlády, pripomína AFP. Strache totiž odstúpil z funkcie vicekancelára i z postu lídra FPÖ, vtedajšieho koaličného partnera Kurzovej ÖVP. V septembri 2019 sa konali nové parlamentné voľby, ktoré priniesli návrat kancelára Kurza. Jeho ľudovci vytvorili koaličnú vládu so stranou zelených.