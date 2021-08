Pellegrini vystúpil v Liptovskom Mikuláši proti reforme zdravotníctva, reakcie ho poriadne schladia

Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a vládu SR, aby zastavili plánovanú reformu zdravotníctva.

Ako v piatok na tlačovej konferencii povedal predseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši, reforma sa má vrátiť na prepracovanie.

Šéf strany vysvetlil, že potrebu reformy chápu, ministrovi ale vyčíta, „že začína odvrchu“. „Jasne vyzývam vládu, aby v tejto otázke počúvala regióny, aby mapovala situáciu, aby sa odborne rozhodovala, pretože narobí toľko chaosu v prípade nemocníc a zdravia ľudí, že tie škody budú flagrantné a nenapraviteľné,“ povedal.

Členovia strany poukázali na to, že v Liptovskom Mikuláši funguje nemocnica 160 rokov a po novom má byť jednou z 22 nemocníc, v ktorých chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zrušiť akútnu zdravotnú starostlivosť.

Podpredseda Hlasu-SD a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši uviedol, že v liptovskej nemocnici sa ročne vykoná 1100 chirurgických operácií, vyše 600 úrazovo-chirurgických zákrokov, viac než 1000 gynekologických operačných zákrokov vrátane cisárskych rezov a ročne sa v nej narodí viac ako 650 detí. Zdôraznil, že v blízkosti je aj najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Upozornil, že mnohé z nemocníc, ktoré chce ministerstvo zrušiť, dostávajú veľké investície z eurofondov, ktoré bude musieť Slovensko vracať.

Podľa slov podpredsedníčky strany Zuzany Dolinkovej reforma nerieši kľúčové problémy slovenského zdravotníctva. Za jeden z najväčších považuje stabilizáciu zdravotníckeho personálu. „Viac ako 110.000 zdravotníkov potrebujeme podporiť tak, aby sme udržali tých, ktorých tu dnes máme a motivovali nových, aby do systému prišli. To nepôjde bez zvýšenia platov,“ dodala s dôvetkom, že financie na tento účel by sa dali získať zo zrušenia očkovacej lotérie.

Mimoparlamentná SNS v reakcii na tvrdenia Hlasu povedala, že práve zámer Pellegriniho a bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej k tzv. stratifikácii nemocníc by sa dotkol práve nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pýta sa, prečo Hlas opätovne zavádza verejnosť klamstvami. Poukázal tiež na to, že pre túto tému v minulosti takmer padla vláda. "Keby sme my v SNS a niektorí členovia strany Smer-SD nepovstali, tak by nemocnica v Liptovskom Mikuláši nebola v dnešnej podobe. Je to až smiešne, ako sa hlásite ku všetkému dobrému, čo bolo, a zlo hádžete na svoju materskú stranu Smer-SD alebo Roberta Fica," uzavrela SNS.

Požiadavka Hlasu-SD stiahnuť reformu zdravotníctva je paradoxná

Požiadavka mimoparlamentého Hlasu-SD stiahnuť a prepracovať reformu zdravotníctva je paradoxná, keďže pred dvomi rokmi podporovali podobnú reformu bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Pre TASR to v reakcii uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

"Prosíme kolegov z opozície, aby prestali vytĺkať politický kapitál z tém, ktorých zámerom je ochrana zdravia a životov ľudí. Slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky aj práve pod vedením zástupcov predmetnej politickej strany za predchádzajúcich vlád zle riadené, výdavky nemocníc presahovali príjmy a objavovala sa nespokojnosť zdravotníkov," zdôraznilo ministerstvo.

Ako ďalej uviedlo, pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali.

MZ SR tvrdí, že jeho ambíciou je reštart zdravotníctva, čo si vyžiada zmeny a investície. Hovorí, že chce kvalitné a ekonomicky udržateľné zdravotníctvo. Reforma je tiež naviazaná na financie z plánu obnovy. Krajina sa podľa rezortu bude musieť vyrovnať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať.

Reforma má priniesť lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie nemocničných lôžok a peňazí, ktoré budú zamerané na efektívnu a kvalitnú liečbu pre pacienta a adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov.

Čo sa týka konkrétnych nemocníc, rokovania k pripravovanej reforme optimalizácie siete nemocníc sa podľa rezortu ešte stále realizujú, a teda finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá. "Zástupcovia ministerstva zdravotníctva aktívne navštevujú regióny, rovnako tak rokovali a diskutovali aj so zástupcami Žilinského kraja. Konkrétne prípady, ktoré sú uvádzané, pravdepodobne vychádzajú z niekoľko mesiacov starého medializovaného materiálu, ktorý bol pracovnou verziou a nie je vôbec v tomto štádiu relevantný," povedala.

Ministerstvo uistilo, že diskusia k návrhu je aj naďalej otvorená pre všetky zainteresované strany a rovnako aj MZ je naďalej otvorené všetkým vstupom a pripomienkam k rozpracovanému materiálu.