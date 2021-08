Hrozivá situácia v Kábule: Zahynulo najmenej 60 afganských civilistov! Medzi obeťami sú aj americkí vojaci

Ministerstvo obrany USA (Pentagón) v tejto súvislosti potvrdilo, že výbuchy si vyžiadali aj životy amerických vojakov, ich počet však nešpecifikovalo.

"Môžeme potvrdiť, že pri dnešnom komplexnom útoku na kábulské letisko zahynulo niekoľko amerických vojakov," uviedol hovorca Pentagónu John Kirby s tým, že viacerí ďalší utrpeli zranenia.

Podľa WSJ však americký veľvyslanec v Kábule svojim kolegom povedal, že pri útokoch zahynuli štyria americkí vojaci a traja utrpeli zranenia.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa uvádza dokonca najmenej desať mŕtvych v radoch amerických vojakov.

Podľa spravodajcu Sky News Marka Stonea z Kábulu prichádzajú zábery, ktoré nie je možné odvysielať, "pretože sú také strašné". Videá zachytávajú miesto výbuchu pred bránou letiska, kde čakali tisíce ľudí.

"Myslím si, že sa čoskoro ukáže, že počet (obetí) je oveľa, oveľa vyšší", povedal Stone.

Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová medzitým potvrdila, že na kábulskom letisku je pristavené nemecké zdravotnícke lietadlo, ktoré je pripravené prepraviť ranených z Afganistanu.

Útoky, ktoré odsúdil aj Taliban, vyvolali pobúrenie v zahraničí. Okrem iného ich odsúdili francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg či predseda Európskej rady Charles Michel.

"Islamský emirát dôrazne odsudzuje bombový útok na civilistov na kábulskom letisku," uviedol podľa agentúry AFP Taliban vo vyhlásení s tým, že "k výbuchu došlo v oblasti, kde za bezpečnosť zodpovedajú americké sily".

JUST IN - Horrific aftermath following the terror attack at the #Kabul airport. Viewer discretion is advised despite being blurred.pic.twitter.com/E9CcoL45MF