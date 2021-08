Párik urobil zásadné rozhodnutie: Nikdy nechce mať deti! Odporné, čím si teraz musia prechádzať

Deti? To je každého osobná vec, nie každý po nich nevyhnutne túži. O svojom rozhodnutí sa rozhodla prehovoriť aj beauty blogerka s jej priateľom. Ľuďom odkazujú najmä jednu vec.

Ako informuje Daily Mail, Lauren Curtis (28) z Perthu, beauty blogerka a YouTuberka, prehovorila s priateľom Reecom na videu, prečo sa rozhodli nemať deti. Ich dôvody sú jednoduché - majú radi slobodu. Môžu sa zameriavať iba na seba a robiť si, čo chcú. Ani Reece nikdy nebol naklonený k predstave, že by mal na ramenách takúto veľkú zodpovednosť.

Lauren tiež nesnívala o ideálnom manželovi, s ktorým by mala hneď niekoľko potomkov. Netúži po svadbe ani po dieťati. Pochádza síce z veľkej rodiny a hoci sa stala už aj tetou, nepotrebuje byť matkou. Obávala by sa hlavne toho chaosu, ktorý prichádza s výchovou detí. "Potrebujem mať možnosť robiť to, čo chcem, kedy chcem, pretože to je zásadné pre to, kým som, a vďaka čomu sa cítim uvoľnene, uzemnene a v pokoji so sebou," povedala.

To, či niekto chce mať deti alebo nie, je každého osobná vec. Napriek tomu sa Lauren stretla už s mnohými predsudkami. Najviac ju hnevá, keď jej ostatné ženy hovoria, že časom si to rozmyslí. Väčšinou s pribúdajúcimi rokmi. "Možno počkáme a uvidíme, ale ako môžeš celý život niečo odmietať, a potom sa zrazu ozvú tvoje materské inštinkty a potom sa zmení celý tvoj život?" pýta sa Lauere.

Mať/ nemať deti je dôležité rozhodnutie v živote. Lauren a Reece si v tomto úplne sadli, pretože obaja sa radšej venujú sebe, plnia si sny a ciele. Vyhovuje im aj finančná stabilita, ktorú majú a rovnako možnosť pracovať na svojej kariére.