Vdovec vypratával skriňu po zosnulej manželke: Z toho, čo našiel, sa vám zdvihne žalúdok

Mužovi zomrela manželka ( 44) na rakovinu. Musel sa vysporiadať s jej smrťou, ale aj mrazivým tajomstvom, ktoré nečakal ani v najhoršom sne.

Ako infomuje The Sun, vdovec z Mezeray vo Francúzsku (41) v jeden deň zavolal na políciu. V zamknutej skrini v garáži objavil čosi hrozivé. Bolo tam hnijúce telo dieťaťa. Okamžite zavolal mužov zákona, no to ani zďaleka nebolo všetko.

Hrôza, čo našla žena pod kobercom v novom dome: Toto by otriaslo asi každým

Policajti mu prehľadali celý dom a našli ďalšie dve rozkladajúce sa telá detičiek. Web RTL dodal, že ich našli v plastových taškách v blízkosti s kuchynskými nožmi.

Kvôli rozkladu sa nedalo určiť, ako veľmi boli vyvinuté, no podľa všetkého malo ísť o plody. BMFTV dodáva, že pozostatky nepochádzajú z rovnakého obdobia.

Mužom to muselo poriadne otriasť. Prišiel o svoju manželku, ktorá prehrala boj s rakovinou. Následne v ich dome objavil totálnu hrôzu, ktorú by v živote nečakal.