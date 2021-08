Výbuch pred letiskom v Kábule: Hlásia 13 obetí, zomreli aj deti!

Podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády išlo zrejme o samovražedný bombový útok, informovali stanice Sky News a CNN. Turecké ministerstvo obrany však informovala o dvoch výbuchoch, zatiaľ čo francúzsky veľvyslanec varuje pred možným druhým výbuchom.

Zranenia utrpelo podľa Sky News niekoľko, zrejme až traja americkí vojaci, CNN píše aj o ranených Afgancoch. Prezident Spojených štátov Joe Biden bol o podrobnostiach udalosti okamžite informovaný, uviedol predstaviteľ Bieleho domu.

JUST IN - Horrific aftermath following the terror attack at the #Kabul airport. Viewer discretion is advised despite being blurred.pic.twitter.com/E9CcoL45MF