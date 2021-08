Štát zacvaká za znížený príjem z koncesionárskych poplatkov: RTVS dostane 8 miliónov eur a tým to nekončí

RTVS dostane v najbližších dňoch od Ministerstva kultúry (MK) SR osem miliónov eur ako kompenzáciu za znížené príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov, spôsobené rozšírením skupín oslobodených od platenia úhrad.

Na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS o tom informoval generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník. "Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov určených na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania" bola zverejnená v stredu (25. 8.) v Centrálnom registri zmlúv, účinnosť nadobudla vo štvrtok, do piatich dní by mala dostať RTVS peniaze na účet. Prostriedky určené na televízne a rozhlasové vysielanie, môže telerozhlas využiť do konca roka 2021.

"Nárokujeme si ešte na doplatok štyri a pol milióna eur za rok 2020, lebo to bola reálna suma výpadku - 12,5 milióna eur, tak ako v tomto roku to bude 13,5 milióna eur. Stále sme v rokovaní s ministerstvom financií,“ povedal Rezník.

K výpadku prímov prišlo z dôvodu rozhodnutia poslancov Národnej rady SR, ktorí v septembri 2019 schválili, aby tzv. koncesionárske poplatky nemuseli platiť okrem dôchodcov ani poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Predtým tieto skupiny osôb platili poplatky v polovičnej sadzbe.

Generálny riaditeľ RTVS na rokovaní rady takisto informoval, že s ministerstvom kultúry má podpísať aj zmluvu na dodatočných 540.000 eur, ktoré majú slúžiť na pokrytie vysielania o septembrovej návšteve pápeža Františka na Slovensku. RTVS plánuje mimoriadne vysielanie, ktoré ráta s komplexným mapovaním návštevy svätého otca a podujatiach, na ktorých sa zúčastní.