Riešenie, z ktorého bude mať radosť príroda aj vaša peňaženka

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a udržateľnosť sa stávajú novým životným štýlom. Nečudo, naša planéta to potrebuje.

Efektívne narábanie s energiami sa vyplatí prírode aj nám. A to doslova. Ak sa rozhodnete napríklad pre inteligentné spôsoby ohrevu vody, ušetríte 10 % a viac.

Len pred pár dňami bola zverejnená Správa o vplyvoch globálneho otepľovania. Jej výsledky nepotešia nikoho, sú priam hrozivé. Ľudstvo má posledné minúty na odvrátenie klimatickej katastrofy, a tak je dôležité, aby každý z nás začal konať. Priložiť ruku k dielu môžeme zodpovedným prístupom aj pri takých bežných činnostiach, akými je napríklad sprchovanie a umývanie riadu pod tečúcou vodou. Teraz nehovoríme len o šetrení samotnej vody, ale aj o ekologickom a ekonomickom spôsobe jej ohrevu.

S inteligentnými ohrievačmi vody je možné znížiť náklady na ohrev vody až o 10 %, čo zároveň poteší aj rodinný rozpočet. Ako však môžu ohrievače prispieť najmä k efektívnemu narábaniu s energiami? Jednoducho.

Súčasné inteligentné bojlery, ako sa ohrievačom vody ľudovo hovorí, sú špecifické v tom, že dokážu efektívne regulovať ohrev vody na základe nastavovania teploty. Doma tak môžete vlastniť bojler, ktorý je smart a ešte k tomu slovenský. „Ohrievače vody z popradských Matejoviec, ktoré boli doposiaľ známe pod značkou Tatramat, no postupne dostávajú svetový názov STIEBEL ELTRON, dodávame so zabudovaným displejom, na ktorom si môže klient presne nastaviť potrebnú teplotu. Obľúbené je tiež využívanie nočného prúdu, teda ohrev vody v čase, keď je sadzba za elektrinu nižšia. Princíp šetrnej technológie je založený na tom, že ohrievač neohrieva vodu na vyššiu teplotu, ako je potrebné. Práve takéto prehrievanie je typické pre zastarané ohrievače,“ prezradil Michal Kaľavský, vedúci oddelenia zákazníckych služieb spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia. V takýchto prípadoch sa zvyšuje spotreba energie, s čím sa spája aj nárast prevádzkových nákladov. Navyše, inteligentné ohrievače vody sú vybavené dômyselným ekologickým režimom.

Umožňuje ho inteligentná funkcia smart ohrievačov vody z popradského závodu ECO Dynamic. „Jej podstata spočíva v monitorovaní vášho týždenného odberu vody, na základe ktorého automaticky prispôsobuje čas ohrevu. Oceníte ju napríklad pri pravidelnom rannom či večernom sprchovaní,“ pokračuje Michal Kaľavský. Dôležité je však správne nastavenie teploty vody v ohrievači. Pohybovať by sa mala na úrovni 60 stupňov Celzia. Teplota nad túto hranicu si vyžaduje dlhší čas ohrevu, teda aj viac energie a tiež tu hrozí riziko obarenia i vzniku vodného kameňa.

Spomínaná Správa o vplyvoch globálneho otepľovania uvádza aj potrebu využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Za zváženie by stálo aj používanie tepelného čerpadla pre prípravu teplej vody či solárne riešenie. V oboch prípadoch môžete využiť produkty značky STIEBEL ELTRON. „Solárny ohrev vody odporúčame najmä domácnostiam s vyšším počtom členov a tam, kde je vyššia spotreba vody. Ideálne sú napríklad na ekologický ohrev bazénov. Ich výhodou je, že počas letných mesiacov môžete fungovať len na solárny ohrev. Ekologické a ekonomické sú aj tepelné čerpadlá pre prípravu teplej vody, ktoré čerpajú energiu na ohrev vody z okolitého vzduchu,“ dodáva Michal Kaľavský, vedúci oddelenia zákazníckych služieb spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.