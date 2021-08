Škoda končí s výrobou obľúbenej Fabie: Predajcovia sú v totálnom šoku

Česká automobilka Škoda Auto končí s výrobou modelu Fabia v kombi verzii.

Medzi dôvody patrí, že kombi by bolo príliš drahé, aby bolo rentabilné, a nové emisné normy. Škoda potrebuje uvoľniť miesto pre elektromobily.

Škoda Fabia je aktuálne posledné malé kombi na európskom trhu. V aktuálnej generácii sa ich v Česku predá viac ako hatchbackov. Táto kombi verzia predchádzajúcej generácie Fabie by mala dožiť do roku 2023, potom mala podľa pôvodných plánov prísť nová. Nová generácia hatchbacku Fabia sa už dostáva na trh.

Škoda aktuálne zistila, že nedokáže postaviť kombi verziu novej generácie Fabie, aby bola rentabilná, bola v súlade s čoraz prísnejšími emisnými normami a bola ekonomicky únosná.

"Extrémne prísna emisná norma EU7 teraz ešte dramatickejšie zrýchľuje transformačný proces smerom k elektromobilite. Preto potrebujeme nielen viac elektromobilov, ale tiež sa musíme rýchlejšie, než sa plánovalo, rozlúčiť s niektorými produktmi so spaľovacím motorom. V neposlednom rade preto, lebo dodržanie tejto emisnej normy je spojené s veľmi vysokými nákladmi. Spoločne sme sa preto rozhodli, že budeme dôsledne investovať do budúcnosti a že sa včas rozlúčime s modelmi so spaľovacím motorom, ako je Škoda Fabia Combi," napísal šéf Škody Thomas Schäfer v spoločnom liste so šéfom odborárov Jaroslavom Povšíkom zamestnancom automobilky.

Pre dílerov je to veľká rana. "Je to doslova šok. Po predchádzajúcom sľube, že Fabia príde v roku 2023 vo verzii kombi, sme sa tešili na pokračovanie predajov tohto nesmierne populárneho vozidla medzi firemnými aj súkromnými zákazníkmi," uviedol pre iDNES.cz Radek Donner z pražského dílerstva Auto Elso. "Fabia Combi bola a je absolútne jedinečným produktom, ktorý nám poskytoval významnú konkurenčnú výhodu na trhu," dodal.