Päť krajín spojí peniaze a sily: Ako chcú pomôcť Ukrajine odolávať Rusku

Veľká Británia, USA, Kanada, Švédsko a Švajčiarsko založia partnerskú nadáciu na podporu "odolnej Ukrajiny" s názvom Partnerstvo za silnú Ukrajinu.

Jej cieľom je pomôcť Ukrajine pri odolávaní "destabilizujúceho vplyvu" Ruska na juhu a východe Ukrajiny. V utorok to na sociálnej sieti Facebook oznámilo britské veľvyslanectvo v Kyjeve, informovala agentúra RIA Novosti.

Fond by mal začať fungovať najneskôr do decembra tohto roku a v priebehu nasledujúcich troch rokov by do neho darcovia mali prispieť 35 miliónmi libier (40,9 milióna eur).

Vyzbierané prostriedky sa následne majú použiť na celý rad "iniciatív", ktoré budú zamerané na posilnenie potenciálu ukrajinských regiónov zasiahnutých konfliktom. Takýmito iniciatívami má byť napríklad poskytnutie "grantových investícií na vytvorenie ekonomických príležitostí a zlepšenie prístupu obyvateľov juhu a východu Ukrajiny k verejným službám".

Táto iniciatíva má tak Ukrajine pomôcť zvýšiť príjmy domácností, ako aj kvalitu verejných služieb, či vytvoriť silnejšie puto medzi komunitami zasiahnutými konfliktom.

Americký Senát už tento rok schválil zákon "O partnerstve s Ukrajinou v sfére bezpečnosti", ktorým sa navýšila ročná vojenská pomoc Spojených štátov Ukrajine na 300 miliónov dolárov.

Vzťahy Západu a Ruska sa zhoršili po tom, ako Rusko vo februári 2014 zabralo územie Krymského polostrova a v nasledujúcom marci ho po spornom referende, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali, pričlenilo k svojmu územiu.