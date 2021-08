Predpoveď, ktorá až strasie! Imunológ vyriekol strašidelný ortieľ o covide: Hrôza, čo príde na budúci rok

Tak toto nechcel počuť nikto! Imunológ zo Švajčiarska prišiel so zarážajúcou informáciou. Hrozí nám COVID-22 a bude to ešte horšie?

Ako uvádza portál Daily Mirror, imunológ Sai Reddy zo švajčiarskeho technologického inštitútu ETH v meste Zürich uviedol, že v roku 2022 nevyhnutne vznikne „super variant“ a v nadchádzajúcich rokoch budeme musieť vyvinúť nové vakcíny proti novému typu koronavírusu.

„Super variant“ koronavírusu by mal byť podľa neho oveľa horší ako súčasný COVID-19 a s prvými prípadmi by sme sa mohli stretnúť už v roku 2022! Podľa odborníka budú najzraniteľnejší práve tí, ktorí nebudú zaočkovaní. Imunológ uviedol, že kombinácia existujúcich variantov môže viesť k novej a nebezpečnejšej fáze pandémie. „COVID-22 môže byť ešte horší ako to, čo teraz zažívame,“ podotkol. Profesor Krčméry vs. Profesor Hrušovský: Jeden je za očkovanie, druhý proti: Veľký súboj kapacít! svet pokračuje v boji proti vyvíjajúcej sa hrozbe, ktorá by mohla byť „možno na celý život“.

Vedec v rozhovore pre švajčiarsko-nemecké noviny Blick povedal, že kvôli mutácii Delta „toto už nie je COVID-19“ a varoval, že ktokoľvek, kto sa odmietne dať zaočkovať, sa v určitom okamihu nakazí. „Vírusová záťaž Delty je taká veľká, že každý, kto nebol zaočkovaný a nakazil sa týmto vírusom, môže byť superšíriteľom,“ povedal imunológ a dodal, že každý, kto nie je zaočkovaný, dopomáha k rýchlejšiemu šíreniu vírusu.

Doktor Reddy predpovedá, že zlomové okamihy v očkovaní proti COVID-19 prídu na jeseň, keď sa počet prípadov opäť zvýši, a v niektorých krajinách by sa mohli vrátiť tvrdé reštriktívne opatrenia.

„Je veľmi pravdepodobné, že vznikne nový variant, pri ktorom sa už nebudeme môcť spoliehať výlučne na očkovanie. Preto sa musíme v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov pripraviť na niekoľko očkovaní, ktoré sa budú neustále prispôsobovať novým variantom,“ ozrejmil svoje predpovede doktor Reddy.

Vírus, ktorý sa nám vkradol do životov, prirovnal k dvom tanečníkom: „Imunitný systém sa pohybuje a vírus naň reaguje. S vírusom budeme dlho tancovať. Pravdepodobne roky, možno celý život,“ ukončil švajčiarsky imunológ doktor Reddy.