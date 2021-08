SAV skúmala postoje mužov a žien k podnikaniu: Prekvapivé zistenie

Muži prejavujú podnikateľské zámery častejšie ako ženy. Kariéra podnikateľky je pre ženy menej atraktívna.

Veria, že majú menej schopností na to, aby uspeli a ak by sa pre založenie firmy rozhodli, očakávajú menej podpory zo strany priateľov a príbuzných. Aj tieto výsledky priniesla najnovšia štúdia psychológov zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá analyzuje, do akej miery rodové stereotypy ovplyvňujú podnikateľské zámery Slovákov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Vo vnímaní rodových rolí vhodných pre mužov a ženy patrí Slovensko medzi najkonzervatívnejšie krajiny. Rodové stereotypy určujú sociálne očakávania a naznačujú, ktoré správanie je prijateľné pre mužov a ktoré je vhodné pre ženy, zároveň však môžu narušiť to, o akom povolaní pre seba uvažujeme. "Muži aj ženy považovali úspešných podnikateľov za veľmi maskulínnych, čiže dominantných a ľahko sa rozhodujúcich. Pri myšlienke na úspešného podnikateľa si predstavili podobne stereotypné mužské postavy," vysvetlila Magdalena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Poznamenala, že nebolo pre nich prekvapením, že ženy sa cítili menej maskulínne, avšak aj muži vnímali, že nie sú dostatočne maskulínni na to, aby sa rovnali ideálnemu, úspešnému podnikateľovi. Prekvapivým zistením bol podľa psychológov fakt, že pohlavie ako také nemalo priamy vplyv na ochotu začať podnikať.

"Keď sme sa ponorili hlbšie do problému, všimli sme si, že zhoda medzi tým, ako jednotlivci vnímajú samých seba a ich stereotypom úspešného podnikateľa, bola rozhodujúca v tom, či daný človek vyjadruje alebo nevyjadruje zámer podnikať. Ľudia sa obávali, že nemajú potrebné vlastnosti na to, aby uspeli. Čím viac sa respondenti v našom výskume podobali ideálnym podnikateľom, tým väčší pocit vlastnej účinnosti a podpory mali, a tým viac ich priťahovalo podnikanie ako kariéra," skonštatovala psychologička.

Vedci svojím výskumom upozorňujú, že rodové stereotypy sú všadeprítomné a môžu im začať veriť aj tí, ktorých sa týkajú. Zdôrazňujú, že spoločnosť, v ktorej prevládajú rodové stereotypy, môže produkovať skreslené správanie. Zároveň apelujú, že iba zmenou stereotypov týkajúcich sa podnikateliek môžeme zvýšiť počet žien, ktoré prejavujú silné podnikateľské zámery a v konečnom dôsledku sa rozhodnú si firmu naozaj založiť.