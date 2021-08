Tvrdá rana pre exšéfa KDH: Hackeri ho obrali o priadny balík peňazí!

Nepríjemnosť, ktorú by nechcel zažiť žiadny človek. Alojz Hlina, bývalý predseda KDH, prišiel o viac ako 13 000 eur.

Ako informuje politik na sociálnej sieti, hackeri si na ňom kvalitne zgustli.

"Hackeri nás obrali o viac ako 13000 Eur. Cez náš reklamný účet si objednávali reklamy na sociálnej sieti s cielením na tých, ktorí sa zaujímajú o kryptomeny. Územné cielenie bolo v rámci celej Európy," napísal.

"Chodili nám maily, ktoré sa tvárili dôveryhodne. Facebook nás upozorňoval, že sme uverejnili nejakú fotografiu, na ktorú si uplatňuje autorské práva iný subjekt. Zároveň tam bolo upozornenie, že ak sa to bude opakovať, naša stránka bude zablokovaná," dodal. Hlina však tvrdí, že nepoužili žiadnu fotografiu, ktorá by porušovala autorské práva. Upozornili na to prostredníctvom priloženého linku v e-maily a práve to sa im mohlo stať osudným.

Majetky politických strán: Najbohatší je Smer, Kollár napumpoval do Sme rodina státisíce

Bývalý šéf KDH z toho dôvodu vyzýva verejnosť, aby bola opatrná: "Dávajte si pozor na to, kto Vám vyčíta, že robíte niečo zlé. Častokrát to býva ten najväčší podvodník, pokrytec a farizej. Mám niekoľko obdobných politických skúseností a teraz už aj takúto zo sociálnej siete."

Hoci majú stále zablokovaný reklamný účet, po mesiaci sa im podarilo skontaktovať s Facebookom a peniaze sa im vrátia.