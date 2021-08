Zomrel najvyšší Američan Igor Vovkovinskiy (†38): Zapísali ho do Guinnessovej knihy rekordov

Vo veku 38 rokov zomrel v meste Rochester v americkom štáte Minnesota Igor Vovkovinskiy, ktorý bol oficiálne najvyšším Američanom. V pondelok o tom informovala agentúra AP.

Jeho rodina oznámila, že Vovkovinskiy zomrel ešte v piatok na následky choroby srdca. Jeho matka Svetlana pracuje ako zdravotná sestra na prestížnej klinike Mayo v Rochestri, kde jej syn umrel.

Igor Vovkovinskiy sa narodil 8. septembra 1982 v ukrajinskom meste Bar. Po prvý raz sa prišiel liečiť na kliniku Mayo v USA už v roku 1989. Nádor tlačiaci na jeho hypofýzu totiž spôsobil, že tá vylučovala abnormálne vysoké množstvo rastového hormónu. Chlapec napokon vyrástol až do výšky 234,5 centimetrov a usadil sa v Rochesteri.

Keď mal 27 rokov, zapísali ho do Guinnessovej knihy rekordov ako najvyššieho človeka žijúceho v Spojených štátoch. Podľa jeho staršieho brata, ktorý poskytol rozhovor pre denník Star Tribune of Minneapolis, bol Igor po príchode do USA "hviezdou", ale radšej by chcel "žiť normálnym životom".

V roku 2009 si ho počas prejavu všimol americký prezident Barack Obama. Igor mal na sebe tričko s nápisom "najväčší Obamov priaznivec".

V roku 2012 zorganizoval verejnú zbierku na financovanie špeciálnych topánok, ktoré by mu pri chôdzi nespôsobovali "obrovskú bolesť". Stanovený cieľ vo výške 16 000 amerických dolárov štedrí darcovia výrazne prekonali. Jedna z amerických spoločností vyrábajúca športovú obuv mu následne vyrobila tenisky na mieru zadarmo.

V roku 2013 sa Igor Vovkovinskiy objavil v pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest, keď doniesol ukrajinskú speváčku Zlatu Ognevičovú na pódium počas finálového vystúpenia vo švédskom meste Malmö.

Posledná rozlúčka so zosnulým Američanom ukrajinského pôvodu bude v meste Rochester v sobotu 28. augusta.