Žene zachránilo život falošné opálenie: Zistenie, ktoré ju takmer položilo na kolená

Čerstvá mamička mala chvíľu pre seba. Začala sa natierať samoopaľovacím krémom. Na prsníku si nahmatkala hrčku. Strašné, čo sa z toho vykľulo.

Ako informuje The Sun, Lorna Cob (30) z Inverurie mala konečne čas na seba. Jej dcérka Elle McNelis jej dopriala chvíľu voľna a mamička sa rozhodla, že jej pleť by potrebovala viac bronzu. Natierala sa samoopaľovacím krémom, ale vtom objavila čosi hrozivé. Na ľavom prsníku si nahmatala hrčku vo veľkosti slivky.

Mamička okamžite utekala k lekárovi, ale ten ju ubezpečil, že ide iba o upchatý mliekovod. Vyšetroval ju ale študent medicíny, ktorý práve získaval prax v odbore. Poradil, aby na to aplikovala teplo a snažila si hrčku rozmasírovať. Lorna už vtedy vravela, že má podozrenie, že je to rakovina, no dala na lekárové slová. Lenže o dva mesiace skončila z ničoho nič v nemocnici. Lekári jej nakoniec diagnostikovali rakovinu prsníka a podstúpila chemoterapiu, chirurgický zákrok aj rádioterapiu. Na zákernú chorobu jej prišli ešte v roku 2020. Avšak v júli tohto roka mala svoju poslednú rádioterapiu a teraz vyzýva ľudí, aby nezanedbávali žiadnu preventívnu kontrolu.

Lorna tvrdí, že práve falošné opaľovanie jej zachránilo život. Nahmatala si v prsníku veľkú hrčku a okamžite ju oblial studený pot. Snúbenec Ed si snažil zachovať chladnú hlavu, no svoju polovičku aj tak posielal k lekárovi. Ten jej stanovil zlú diagnózu a neskôr vypuklo úplné peklo. V jeden večer išla do kúpeľne a snažila si hrudku rozmasírovať. Keď sa jej dotkla, prišlo jej neuveriteľne zle. Mala pocit, že dostala teplotu a ľavú stranu tela mala slabú a znecitlivenú. Neskôr sa na ňu pozreli aj záchranári, no tí nemali pocit, že by išlo o upchatý mliekovod, prípadne zápal prsníka. Lorna sa kvôli tomu podrobila viacerým vyšetreniam.

Absolvovala ultrazvuk, mamografiu a biopsiu. Keď sa dozvedela výsledky, dostala takmer panický záchvat. Rakovinu prsníka neočakávala ani v tom najhoršom sne. Mala tie najhoršie myšlienky. Čakal ju ťažký boj. Podstúpila operáciu a chemoterapie počas toho, ako si dokončovala bakalársky titul. Mimoriadne veľkou oporou bol pre ňu snúbenec Ed. "Poznáte veľa vzťahov, ktoré tým prechádzajú, a rozbije ich to, ale je taký pozitívny - nemôžem slovami opísať, aký je úžasný," povedala.

Hoci už Lorna ukončila svoju liečbu, lekári na ňu budú stále dohliadať a pravidelne bude chodiť na kontroly. Teraz vyzýva ľudí, aby nepodceňovali preventívne prehliadky a ak zbadajú niečo nezvyčajné, nech okamžite vyhľadajú pomoc. Keď jej diagnostikovali rakovinu, mala iba 29 rokov. Bola v šoku, keď sa dozvedela, koľko dievčat v podobnom veku si prechádzalo rovnakým bojom. Podľa nej sa veľa ľudí vyhýba tejto téme, no treba sa jej venovať. Ženám rovnako odporúča, aby si kontrolovali prsníky aj počas sprchovania.