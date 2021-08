Sexi Marta získala na internete stovky tisíc eur: Keď zistíte, ako sa to stalo, rozum vám postojí

Zaujímavý obchod. Poľská influencerka predala svoju digitálnu lásku za milión zlotých (218 229,63eur).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako informuje New York Post, Marta Rente (26) spravila zaujímavý obchod. Svoju digitálnu lásku predala v nefunkčnom tokene za poriadny balík - milión zlotých (vyše 218-tisíc eur). K transakcii došlo 13. júla a pre portál Insider uviedla, že pôjde na rande s anonymným kupcom.

Poľská modelka, youtuberka a influencerka prerazila v digitálnom svete pod identitou Marti Renti. "Volám sa Marti Renti. Nie je to však moje „skutočné“ meno, je to jeho digitálna verzia, ktorá pochádza z paralelného sveta, kde je mojou scénou internet," vysvetlila. Plánuje predať všetky nehmotné aktíva prostredníctvom nefunkčných tokenov, ktoré zahŕňajú aj pôvodné súbory s obrázkami a videami. Svoj príjem z NFT chce venovať charite.

"Digitálna láska je transakčná, ale rovnako aj manželstvo s mužom len preto, že je zdravý a zabezpečený, však?" uviedla Marta. K tomuto rozhodnutiu ju inšpiroval taliansky umelec Salvatore Garduo, ktorý predal neviditeľnú sochu ako NFT za 18 300 dolárov (15 587,94eur).

NFT je trh, na ktorom dochádza k výmene šifrovaných digitálnych informácií. Príjemca si odblokuje všetky svoje bezpečné tokeny a získa tak prístup k rôznym aktívam. Tento priestor je však považovaný za jeden z najbezpečnejších spôsobov výmeny informácií cez internet.

Poľská influencerka ale nevidí na svojom nápade nič zlé. "Ak sa mi úspešne podarí preraziť so svojou digitálnou láskou a nájsť svoju polovičku, tak prečo by sa potom nemohli pridať ďalšie city a emócie?" Po svojom boku potrebuje najmä niekoho, kto by s ňou rád cestoval po nekonečnej galaxii digitálnych emócií.