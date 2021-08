Škrtelov synovec Filip má za sebou ligový debut: Už sa teším na rodinný duel!

Predbehol slávneho strýka! Zatiaľ čo sa Martin Škrtel (36) po zranení pripravuje na premiérový štart v drese Spartaka Trnava, jeho synovec Filip Škrtel (19) už má ligový debut za sebou.

Pohronie prehrávalo pri Žitave 0:1 a tréner Gergely Geri sa rozhodol vrhnúť všetko do útoku. „Dúfal som, že to raz príde. Trochu ma to zaskočilo, lebo som sa začal rozcvičovať ako posledný. Som však vďačný trénerovi za dôveru. Mal som robiť veľa nábehov, tlačiť sa dopredu a pomôcť zmeniť nepriaznivý stav,“ priznal Filip pre Nový Čas.

Mladý útočník Pohronia si odkrútil necelých 10 minút v závere súboja proti Zlatým Moravciam. Napriek tesnej prehre verí, že v budúcnosti sa pozrie na ihriská častejšie.

Trému nemal, rešpekt áno. Kmeňový hráč Prievidze prišiel pred touto sezónou na hosťovanie do Pohronia z banskobystrickej Dukly. Predtým hrával v Žiline, kde ukončil štúdium na športovom gymnáziu. Býva v Ráztočne a každý deň do Žiaru dochádza. Ako sa mu hrá so známym futbalovým menom? „Maximálne sa ma doteraz niekto opýtal, či sme s Martinom rodina. Najbližší vedia, že áno. Teraz sa to asi rozšíri.“

Jeho návrat na slovenské ligové trávniky po 17 rokoch privítal s nadšením. Môže mu pomôcť a poradiť v napredovaní. Predtým bol s ním v kontakte skôr cez otca Romana, majstra Slovenska so Slovanom Bratislava, ktorý ho priviedol k futbalu. „Otec je mojím mentorom. On ma priviedol k futbalu. Keď som bol menší, týždeň som skúšal tenis, ale rýchlo som to vzdal. Ostal som pri futbale, hoci ma doň nik netlačil.“ Koncom októbra hrá Pohronie doma s Trnavou. Môže tak prísť k celkom vzácnemu rodinnému súboju. „Teším sa, ak by to vy­šlo. O tom nik z našej rodiny ani nesníval. Bol by to veľký zážitok,“ uzavrel Filip.