Sú v Afganistane ešte Slováci a komu udelíme azyl? Minister Naď objasnil situáciu

Slovensko neeviduje ani jedného občana SR, prípadne príbuzných či spolupracujúcich Afgancov, ktorí by mali záujem o evakuáciu z Afganistanu do SR.

Vyhlásil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Dnes môžem potvrdiť, že neevidujeme ani jedného spolupracovníka ozbrojených síl alebo občana, ktorý žiadal o evakuáciu, že by sme ho tam nechali, nič také sa neudialo," povedal minister obrany na pondelkovej tlačovej konferencii. Rezort diplomacie ešte minulý týždeň potvrdil, že vie ešte o jednej Slovenke, ktorá sa nachádza v Afganistane, no nežiada o návrat do SR.

Podľa ministra niektoré krajiny evakuujú tisícky ľudí denne a aj na slovenskú diplomaciu či zástupcov mimovládnych organizácií sa obrátili ľudia, ktorí chcú ísť na Západ. V tejto súvislosti Slovensko komunikuje so spojencami.

"Tu nejde o počet, ale o jednotlivé príbehy ľudí, každý človek, ktorý má záujem, má právo požiadať o azyl, a SR má právo udeliť alebo odmietnuť azyl. Debata by nemala byť politická, ale ľudská," vyhlásil minister, ktorý verí v spoločné riešenie, ktoré pomôže ľuďom, ale nemôže to byť "silou-mocou". "Treba si naozaj zvážiť, koho chceme na Slovensko priviesť a či tí ľudia majú úprimný záujem o SR alebo je to len využitie priestoru, ako sa dostať do schengenskej zóny," povedal.

NATO ani EÚ podľa Naďa od nás nežiadajú žiadnu realokáciu, ide len o prejav solidarity. "V rámci NATO a EÚ prebieha diskusia, že by sa v rámci Európy urobil letecký transport medzi Kábulom a nejakým európskym štátom, kde by boli títo spolupracovníci centrálne dočasne umiestnení a tam by sa riešilo z hľadiska procedúr, čo ďalej s nimi," informoval o ďalšom riešení.

Slovensko bolo pripravené prijať desať osôb, ktoré spolupracovali so spojeneckými misiami. "Z týchto ľudí ešte nie je na území SR ani jeden, diskusia naďalej prebieha," povedal Naď.

Na Slovensko sa minulý týždeň podarilo z Afganistanu dopraviť celkovo 24 osôb. Z nich je 16 občanov SR a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s Ozbrojenými silami SR. "Zatiaľ sú v karanténe a budeme ďalej riešiť, či vôbec budú mať záujem o azyl na Slovensku," povedal minister obrany.

Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z krajiny. Západné krajiny organizujú evakuačné lety pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali a ktorí sa obávajú pomsty zo strany Talibanu.