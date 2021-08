Koalícia stále nenašla zhodu: SaS trvá na zavedení daňovej brzdy a dáva ultimátum

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa týka zavedenia limitu verejných výdavkov. SaS však trvá na tom, aby jej súčasťou bola aj daňová brzda. Koalícia sa na tomto bode zatiaľ nedohodla.

Poslanci by pritom o právnej norme mohli definitívne rozhodovať už v septembri. OĽANO verí, že koaliční partneri sa do začiatku schôdze dohodnú.

SaS plánuje podporiť novelu zákona v prípade, ak bude súčasťou dohody o dlhovej brzde aj dohoda o daňovej brzde. "Dohoda v koalícii o danej téme stále nie. Naďalej považujeme za kľúčové, aby súčasťou novely bola aj daňová brzda a bez jej premietnutia do zákona o rozpočtovej zodpovednosti nebudeme hlasovať," zdôraznil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).

Hnutie OĽANO zároveň pre TASR potvrdilo, že rokovania o tejto téme momentálne prebiehajú. "Dôležité je pripomenúť, že zákon o výdavkových limitoch, s ktorým počíta ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, je jednou z podmienok na čerpanie finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Blížime sa už k termínu, keď bude musieť byť tento záväzok naplnený," podotkol mediálny tím OĽANO. Hnutie preto verí, že v koalícii nájdu dohodu do začiatku schôdze parlamentu.

Strana Za ľudí podporuje novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tvrdí, že je na nej dohoda v rámci koalície. "No zároveň musíme vyriešiť posledný bod, a to daňovú brzdu, na ktorej ešte v rámci koalície nemáme dohodu," priblížilo pre TASR tlačové oddelenie strany. Hnutie Sme rodina dodalo, že to bolo témou na koaličnej rade, ale dohoda zatiaľ nepadla žiadna.

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá je v druhom čítaní, sa v parlamente už viackrát presúvala. Rokovanie o nej poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. Rozhodnúť by o nej poslanci mohli na riadnej septembrovej schôdzi.

Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy, a z toho dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.