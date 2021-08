Vo veku 81 rokov zomrela lichtenštajnská kňažná Mária: Narodila sa u našich susedov

Vo veku 81 rokov v sobotu zomrela lichtenštajnská kňažná Mária, manželka kniežaťa Hansa Adama II., ktorý je formálne panovníkom Lichtenštajnska.

Pražská rodáčka zomrela v nemocnici vo švajčiarskom Grabs, informovala agentúra DPA.

Zdravotný stav kňažnej sa zhoršil po stredajšej mozgovej príhode. Úmrtie "pokojne a s veľkou dôverou v boha" v kruhu rodiny, oznámil kniežací dvor. Kňažná Mária bola známa svojou sociálnu angažovanosťou a umeleckými sklonmi. V poslednej dobe ale na verejnosti vystupovala len zriedkavo.

Kňažná Mária sa narodila v roku 1940 ako štvrtá zo siedmich detí v Prahe. Jej rodičia, gróf Ferdinand Kinský z Vchynice-Tetov a grófka Henrietta von Ledebur-Wicheln, museli po druhej svetovej vojne utiecť do Nemecka, kde Mária chodila do školy až do maturity a neskôr, po jazykovom pobyte v Anglicku, vyštudovala reklamnú grafiku na Mníchovskej univerzite.

V roku 1967 sa Mária Agla Kinska z Vchynice-Tetov vydala za Hansa Adama II. Svojmu manželovi, ktorý sa ujal vlády v roku 1984, porodila štyri deti - synov Aloisa, Maximiliana a Constantina a dcéru Taťjanu. Po tri desaťročia stála kňažná Mária na čele Lichtenštajnského Červeného kríža.

Lichtenštajnské kniežatstvo, vklinené medzi Rakúsko a Švajčiarsko, patrí s rozlohou 160 kilometrov štvorcových a približne 39. 00 obyvateľmi medzi najmenšie štáty sveta, ale je veľmi bohaté. Ide o dedičnú konštitučnú monarchiu, kde knieža môže okrem iného rozpustiť vládu a parlament. Teraz 76-ročný knieža Hans-Adam II. v auguste 2004 odovzdal právomoci svojmu synovi Aloisovi.