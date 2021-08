Mama prišla o syna († 21) kvôli nehode na motorke: Čo sa stalo o pár rokov, dojíma k slzám

Situácia, ktorú by nemal zažiť žiadny rodič. Prežiť vlastné deti patrí medzi najbolestivejšie veci v živote.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informuje Mirror, v roku 2019 Reece James Clarke išiel na motorke z práce, do ktorej čerstvo nastúpil. Žiaľ, narazila do neho modrá dodávka a skončil v nemocnici s ťažkými poraneniami hlavy. Hospitalizovaný bol aj počas svojich 21. narodenín. Potom, ako ho lekári uviedli do umelého spánku, jeho rodičia podpísali formulár, vďaka ktorému by sa mohol stať darcom orgánov. Žiaľ, Reece zomrel, no to, čo sa dozvedela jeho mama v súčasnosti, ju úprimne dojalo.

Orgány jej syna napokon zachránili troch ľudí. Jeden z nich sa rodine dokonca ozval. Išlo o otecka, ktorý bojoval s diabetesom a dostal vďaka Reecovi druhú šancu na život. Keď Andrewovi diagnostikovali cukrovku prvého typu, začala mu zlyhávať oblička. Práve tú a aj pankreas dostal od zosnulého 21-ročného mladíka. V liste opísal, ako bol vďačný za ten moment, keď mu doktor oznámil, že našli perfektnú zhodu a že nikdy nezabudne na svoju "transplantačnú rodinu".

Karen, matka zosnulého Reca, bola po prečítaní listu v úplnom v šoku. Avšak potvrdil sa v nej pocit, že sa rozhodli správne. "Pamätám si, že som mala v sebe všetku tú bolesť a tento list mi len pripomenul všetko dobré, čo Reece robil, aj keď zomrel," povedala.

Tragickým úmrtím jej syna sa zaoberal aj súd. Vodiča dodávky Johna Anthonyho Henryho (41) uznali vinným z prečinu usmrtenia neopatrnou jazdou, ale po podmienečnom treste bol oslobodený. Z toho je Karen úprimne zle.

„Viem, že žiadny rozsudok nemôže vrátiť môjho chlapca, ale myslím si, že rozsudok mal odrážať to, čo sa stalo. Máme zlomené srdce, že Reece je preč, nikdy neurobil nič zlé a chystal sa usadiť. Chcel len, aby mal v budúcnosti šťastný život, dobrú prácu, priateľku a deti," uviedla zlomená matka.

S touto tragédiou sa vyrovnávala každý deň, prišla dokonca o prácu a spôsobilo jej to traumu. Celá rodina sa však spojila a spoločne sa z nešťastia snažia dostať.