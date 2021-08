Jana po smrti Jakubka († 6) kritizuje organizátorov tábora v Turčeku: Dostávali deti zhnité jedlo?

Mali problémy s hygienou? Pred takmer týždňom prišlo v indiánskom tábore nad obcou Turček (okr. Turčianske Teplice) k obrovskej tragédii.

Počas búrky, ktorú sprevádzal silný vietor, zničilo šesť z desiatich stanov. V jednom z nich sa pred besniacim počasím skrýval aj malý Jakubko († 6), na ktorého mala podľa polície spadnúť konštrukcia stanu a zraneniam podľahol. Napriek tomuto nešťastiu veľa ľudí vyjadrilo táboru podporu, no objavili sa aj negatívne reakcie. Jednej rodine musel majiteľ tábora dokonca vrátiť časť peňazí, ktoré zaplatili. Prečo?

Do redakcie Nového Času sa ozvala mamička, ktorá do tábora dala pred dvomi rokmi svoju milovanú dcérku. „Malú sme dali do indiánskeho tábora, lebo mal stovky výborných recenzií. Mysleli sme si, že keď ju tam pošleme, bude o ňu dobre postarané,“ povedala mladá mamička Jana.

„Keď som si po maličkú prišla, videla som v tábore zhnité potraviny. Dcérka potrebovala špeciálnu stravu, diétu. Prisľúbili, že nie je problém. Nakoniec som zistila, že na raňajky dostávala stále cereálie a na desiatu melón. Zaplatili sme jej jazdu na koni. Kôň prišiel neskoro, tak nemala všetky jazdy, ktoré mala predplatené. Neskôr, keď som volala majiteľovi tábora, hrozne som na neho nakričala. Nakoniec mi vrátil polovicu peňazí, ktoré sme za tábor zaplatili,“ dodala rozhorčená mama.

Tábor pritom na sociálnych sieťach väčšina rodičov, ktorí tam poslali svoje deti, chvália. Napriek tomu sa po tragickom incidente, keď na mieste zomrel malý Kubko, objavujú sporadické negatívne referencie. Nový Čas sa pokúšal kontaktovať majiteľov ohľadom tvrdých slov mamy, no hovorkyňa stroho odvetila, že sa nebudú vyjadrovať. Organizátori po nešťastí však promptne avizovali, že tábor ukončia.

„V spolupráci s bezpečnostnými zložkami celú situáciu riešime, tábor sme na sezónu 2021 ukončili,“ informovali pred pár dňami na svojej stránke a dnes areál vyzerá už celkom inak. „Už nestojí ani jeden stan. Nie sú tam ani konštrukcie, iba roztiahnuté plachty na zemi. Myslím, že to trvá už dva dni. Pohybuje sa tam viacero ľudí a chodia tam na autách,“ povedala Mária z obce Krahule (okr. Žiar nad Hronom), ktorá leží neďaleko indiánskeho tábora.