Na koľko si ceníte svojho psieho miláčika? Dopriali by ste mu značkovú misku na žrádlo za sumu, ktorá sa blíži k priemernej mzde na Slovensku?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Viaceré prieskumy ukázali, že ľudia investujú viac peňazí do psov ako do detí. To pochopili aj luxusné značky, ktoré začali ponúkať tovar nielen pre ľudí, ale aj pre ich štvornohých miláčikov.

Najnovšie sa k nim zaradila francúzska značka Hermès, ktorá je známa najmä kabelkami. Teraz ponúka aj misku na potravu pre psy za 976 eur. Na porovnanie: priemerná mzda na Slovensku bola vlani 1 133 €.