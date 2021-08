Speváčka Alanis Morissette prehovorila o pekle: Popôrodná depresia mi skoro zničila manželstvo

Popôrodná depresia je vážny psychický problém, ktorý negatívne ovplyvňuje dieťa i matku.

Trikrát postihla tiež speváčku Alanis Morissette, ktorá o probléme už niekoľkokrát verejne hovorila. Kanadská hviezda má s manželom Mariom Treadawayem tri deti. A popôrodné depresie boli najťažšou skúškou ich manželstva, ktoré kvôli nim takmer skončilo.

"Mala som popôrodnú depresiu po každom tehotenstve a s každým ďalším dieťaťom to bolo stále horšie. Som šťastná, že môžem povedať, že som konečne za tým. Ale k zlepšeniu došlo len pred tromi mesiacmi," priznáva Alanis, ktorej najmladší syn Winter má dva roky. S Mariom má ešte desaťročnú Ever a päťročného Onyxa.

"Mali sme naozaj krízové ​​momenty v manželstve, pretože neexistuje spôsob, ako mu ukázať, čo sa deje vo vnútri môjho tela, je jedno, koľkokrát som sa snažila mu to vyjadriť. Kým to neprežijete, je veľmi ťažké to vyjadriť slovami, aby to ľudia pochopili," tvrdí 47-ročná Morissette, ktorá dlhodobo užívala lieky na depresiu.