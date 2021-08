Leyenová vyzýva na prijatie afganských utečencov: Je to naša morálna povinnosť

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v sobotu medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo afganských utečencov.

Uviedla to počas návštevy španielskeho prijímacieho strediska pre osoby evakuované z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AP.

"Presídlenie zraniteľných ľudí je nanajvýš dôležité. Je to naša morálna povinnosť," povedal Leyenová v stredisku zriadenom na vojenskej základni pri meste Torrejón de Ardoz. V sprievode španielskeho premiéra Pedra Sáncheza s ňou boli aj predseda Európskej rady Charles Michel a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

"Som vďačný Španielsku, že zriadilo zariadenie na dočasné prichýlenie afganských spolupracovníkov EÚ a ich rodín. Pomáhate im, zároveň však pomáhate aj EÚ plniť svoju morálnu povinnosť," napísal Michel na Twitteri.

Zriadenie legálnych a bezpečných trás z Afganistanu pre tých, ktorí potrebujú ochranu, musí byť podľa Leyenovej prioritou virtuálneho summitu krajín G7, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň.

Dve lietadlá už doviezli do tohto zariadenia, ktoré má podľa Sáncheza kapacitu 800 osôb, 158 Afgancov, ktorí spolupracovali so Španielskom a ich rodiny. Tretí let s ďalšími 110 pasažiermi už odletel z Kábulu do Dubaja, odkiaľ evakuované osoby poletia do Madridu.

Na vojenskej základni zároveň pristávajú aj lety Európskej služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) s ľuďmi, ktorých evakuujú iné členské krajiny EÚ. Predstavitelia Únie a Španielska si však uvedomujú, že najväčšou prekážkou je pre ľudí v Kábule samotný presun na letisko, komentuje AP. Madrid potvrdil, že na ich letoch boli prázdne miesta.

"Je to veľmi ťažká situácia, ktorá sa každých pár minút mení, ale intenzívne sa pracuje na tom, aby sme túto veľmi ťažkú situáciu čo najlepšie zvládli," povedala Leyenová.

Organizácia na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v sobotu amerického prezidenta Joea Bidena, aby vytvoril "špeciálny plán na evakuáciu ohrozených afganských žurnalistov" z metropoly Kábul, ktorá je pod kontrolou militantného hnutia Taliban.

Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.