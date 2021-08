Rozdiel medzi ňou a jej frajerom je očividný: Zasnúbený pár zažíva šikanu rovno na ulici

Budúca nevesta tvrdí, že ju a jej partnera ľudia šikanujú, pretože kvôli ich 20-ročnému vekovému rozdielu „vyzerá akoby bol jej starý otec“. Aj tak na verejnosti nemaskuje prejavy náklonnosti.

Ako píše The Sun, 29-ročná Taylor-Rae Hamiltonová a 48-ročný majiteľ firmy John Falconer sú na internete pravidelne bombardovaní negatívnymi komentármi o ich vekovom rozdieli. Ľudia sa dokonca pýtajú, či je jej starý otec, a obviňujú ju, že je zlatokopka. Taylor-Rae povedala: „Ľudia si myslia, že 20-ročný vekový rozdiel je kontroverzný, ale pre nás je to úplne normálne.“ Priznala, že niektorí ľudia na sociálnych sieťach komentujú, že je zlatokopka alebo detská nevesta. „Obvykle tu ľudia majú pocit, že sa môžu skryť za obrazovku a napísať, čo chcú, a je to dosť smutné,“ dodala.

Pár tiež tvrdí, že sa na nich ľudia pravidelne pozerajú a šuškajú si o nich, keď sú spolu na verejnosti - pričom niektorí odvážlivci si ich dokonca fotia. „Ja som maličká. Mám len 155 centimetrov a tiež mám drobné telo, zatiaľ čo John má 180 centimetrov, takže vyzerám ešte mladšie,“ skonštatovala. Priznala, že keď sa podpichujú, ostatní si ich dokážu pomýliť s otcom a dcérou. „Vyzerám ako malé dievča stojace vedľa neho - držíme sa za ruky, pričom mám zásnubný prsteň.“

Taylor-Rae však povedala, že zazeranie ostatných ich nedokáže vyviesť z miery. „Keď vidím, ako ľudia zízajú a fotia si nás, keď sme vonku, ešte viac ho objímem, chytím ho za ruku ešte pevnejšie a hovorím mu, aby ma pobozkal,“ prezradila. Aj napriek krutým online hejterom o tom, že je zlatokopka alebo detská nevesta, majiteľka kozmetického salónu tvrdí, že po „pobozkaní niekoľkých žabiakov“, konečne našla svojho princa. Ten je pritom rovnako starý ako jej mama.

Pár sa spoznal pred siedmimi mesiacmi vďaka zoznamovacej aplikácii. Dnes sú obaja zamilovaní a zasnúbení. Zobrať sa majú v auguste 2022. Taylor-Rae hovorí, že vzťahy, v ktorých figuruje väčší vekový rozdiel by sa mali normalizovať a nalieha na ľudí, aby „vždy robili to, čo ich robí šťastnými“ bez ohľadu na to, čo na to hovoria ostatní. „Ľudia ma súdia a odsudzujú. John sa na tom smeje a pýta sa ma, či si naozaj myslím, že ho uráža, keď sa ho ľudia pýtajú, či je môj otec alebo starý otec,“ prezradila Taylor-Rae. Podľa jej slov ho to neuráža. Žena stretla trojnásobného otca po tom, ako naňho v septembri 2019 narazila na Tinderi.