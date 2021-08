To je drzosť! Sledujte, čo spravil tínedžer, aby mohol parkovať na mieste pre hendikepovaných

Muž verejne skritizoval tínedžera za jeho drzosť, keď zaparkoval na mieste pre hendikepovaných. Použil pritom „kartičku“, ktorú si sám nakreslil na útržok z McDonald’s tašky.

Ako píše Metro, Dez Richardson – legitímny držiteľ parkovacej karty pre hendikepovaných – sledoval párik chichotajúcich sa tínedžerov, ktorí vchádzali na parkovisku pri Tescu v anglickom Stockporte, pričom mali iba provizórny preukaz na parkovanie. Hoci pripúšťa, že mohli mať postihnutie, ktoré nie je viditeľné, tak povedal, že ich správanie a mizerná kvalita preukazu ho presvedčili, že sú iba vtipkári. 38-ročný Dez, povedal, že parkoval na parkovisku pri Tescu, keď jeden muž zastavil vedľa neho. Mal iba 19 alebo 20 rokov a mal so sebou dievča, ktoré bolo približne rovnako staré.

„Vystúpili a smiali sa. Ja som si na ich palubovke niečo všimol,“ povedal. Nemyslel si, že to je klasická modrá kartička, ktorú ľudia používajú ako povolenie na parkovanie na miestach pre hendikepovaných. Pozrel sa lepšie a zistil, čo to je. „Máte takmer úplne prázdne parkovisko, ale rozhodli ste sa, že sa budete správať takto. Čo tým v skutočnosti dosiahnete okrem predvádzania vlastného egoizmu?“ Dez dodal, že by to nebolo až také zlé, keby tam nič nemali, ale skutočnosť, že sa snažili vyrobiť falošnú kartu len na to, aby si odskočili na záchod, ho akurát poriadne vytočila.

Otec dvoch detí, ktorý pracuje ako vodič kamiónu, incident zdieľal na sociálnych sieťach dúfajúc, že sa príspevok rozšíri natoľko, až sa dostane k sebeckému vodičovi a prinúti ho dvakrát sa zamyslieť nad tým, než to urobí znova. Nakoniec sa však musel v komentároch brániť sám pred ľuďmi, ktorí trvali na tom, že by nemal robiť unáhlené závery a to aj napriek preukazu, ktorý dané osoby vystrihli z papierovej tašky. Dez trpí bolestivým poškodením chrbtice a kolien. To znižuje jeho pohyblivosť a veľmi dobre si uvedomuje, že nemusí byť vždy zrejmé, aké postihnutie daná osoba má.

Povedal, že si dobre uvedomuje a rešpektuje postihnutia, ktoré ľudia nevidia, no daný mládenec bol očividne energický a on si myslel, že neexistuje možnosť, že by bol nejak postihnutý – jednoducho nemohol uveriť jeho drzosti. „Rozumiem tomu, že pokiaľ máte preukaz, použijete ho, no ak ho nemáte, nepoužívajte takýto falzifikát.“ Dodal, že ľudia by sa nemali hrať na niečo, čím nie sú. Priznal, že ešte v ten istý deň ho jedna žena konfrontovala ohľadom jeho preukazu, podľa ktorého je postihnutý, no nevyzerá na to. Dez však dúfa, že vďaka zvýšeniu povedomia o tomto probléme daný mladý muž pochopí, ako jeho činy môžu ostatných obťažovať a rozrušovať.