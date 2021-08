Nedarí sa im mať bábätko: Nad dôvodom, pre ktorý páru zamietli umelé oplodnenie, budete žasnúť

Žene diagnostikovali problémy s plodnosťou, no umelé oplodnenie jej zamietli. Aký uviedli dôvod?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše Daily Mail, 26-ročná Sarah Barker sa pokúša so svojim partnerom Chrisom Curtissom (31) o dieťa už štyri roky. Lekári jej však oznámili, že keď mala 17 rokov, mala syndróm polycystických vaječníkov. Následne jej povedali, že bude mať problém mať vlastné deti. Táto diagnóza je spôsobená hormonálnou nerovnováhou v tele. Vo Veľkej Británii postihuje jednu z troch žien. Sarah povedala, že mať vlastné dieťa je „chýbajúcim dielom skladačky“ v jej živote a dúfala, že môže skúsiť požiadať o umelé oplodnenie po tom, čo niekoľko liekov na pomoc ovulácii nezafungovalo.

Zažila však zdrvujúci šok, keď jej povedali, že nespĺňa podmienky na daný zákrok, pokiaľ jeden z partnerov už má dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Na základe žiadosti predloženej miestnej komisii, ktorá sprostredkováva zdravotnú starostlivosť v Lincolnshire sa ukázalo, že je to kvôli rozpočtovým obmedzeniam. Sarah ostala mimoriadne nahnevaná, pretože podľa jej slov je toto vyslovene lotéria. Povedala, že keby bola z Manchestru, mohla by absolvovať zákrok, ktorý by jej zmenil život. „Mala by som mať právo na tento zákrok. Malo by mi dovolené byť matkou,“ povedala. Pokračovala slovami, že je to lotéria s PSČ, ktorá rozhoduje o tom, či môže mať niekto dieťa. Dodala, že to nie je správne. „Prejsť celým týmto procesom bolo zničujúce a bolo hrozné dozvedieť sa, že na to nemám nárok.“ Dodala, že to je veľmi ťažké a je to veľký tlak.

Sarah je nevlastnou matkou 8-ročného dievčaťa z predchádzajúceho vzťahu jej partnera. Dievčatko s párom žije polovicu týždňa. Povedala, že by bolo voči nej „neférové“, keby sa rozhodli odsťahovať sa zo svojho domu v Lincolne. „Žije s nami polovicu času a polovicu času so svojou matkou, takže by voči nej nebolo fér, keby sme sa odsťahovali a pokúsili mať vlastnú rodinu.“ Sarah dodala, že má so svojou nevlastnou dcérou „úžasný vzťah“, ale cítila, že ona a ďalšie rodiny si „zaslúžia šancu“ mať vlastné dieťa. Povedala, že odmalička snívala o tom, že bude sama matkou a že ďalšie tisíce žien sa nimi nemôže stať kvôli zastaralým pravidlám.

Dodala, že stať sa matkou je snom každého dievčaťa. „Pamätám si, ako som sa hrávala s bábikami a vedela som, že to je niečo, čo chcem – byť mamou a mať rodinu,“ povedala Sarah. Pokračovala slovami, že tieto zastaralé pravidlá musia prehodnotiť a zamyslieť sa nad súčasnými zmiešanými rodinami a tým, ako to ovplyvňuje rodinnú dynamiku. „Nie je to len o nás, je to o mnohých rodinách, ktorých sa to týka,“ dodala.

Sarah nezakrývala rozhorčenie a sklamanie: „Zabraňujú tomu, aby sa tisíce žien stali matkami. Bránia ženám splniť si tieto sny. Zaslúžime si šancu.“ Žena uviedla, že tento proces ovplyvnil jej duševné zdravie a tiež jej 6-ročný vzťah s partnerom Chrisom. Prezradila, že vždy, keď vidí priateľov na Facebooku, ktorí oznámia tehotenstvo, alebo odhalia pohlavie svojho bábätka, zakaždým jej to zlomí srdce, pričom si kladie otázku: „Prečo nie ja?“