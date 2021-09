Lekár Štefan Korec neskrýva hnev: Pokým politikom a úradníkom ide o peniaze, ľuďom ide o život!

Za posledný rok a pol sa upriamila pozornosť na pandémiu koronavírusu, ktorá si vyžiadala len u nás tisícky životov.

Na pozadí tohto čísla sa akoby zabudlo na ostatné choroby, ktoré však kosia rovnako desivo, dokonca oveľa viac. Onkologickí pacienti aj ich lekári bijú na poplach – treba sa čo najskôr vrátiť do normálu, hoci ten slovenský nie je ideálny. Situácia v onkológii na Slovensku je už roky alarmujúca, pritom riešenie existuje. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa o tom hovorí onkológ Štefan Korec, bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu, ktorý štvrťstoročie pracoval aj v USA, a teda môže porovnávať.

V rozhovore sa dozviete:

 Ako vníma lotériu na podporu očkovania

 V ktorej oblasti slovenská onkológia pokrivkáva

 Ako sme na tom v liečbe rakoviny v porovnaní so svetom

 Povedať onkopacientovi krutú pravdu o diagnóze?

 Čo odporúča pacientom, ktorým neschvália liek



Boli ste jedným zo zakladateľov NOÚ a prvým riaditeľom. Aké bolo vaše precitnutie, keď ste sa po rokoch v USA vrátili do slovenskej reality?

Vedel som, že situácia v onkológii v strednej Európe nie je dobrá, ale posledné štatistiky sú horšie, ako bolo očakávanie. Žiaľ, onkológia u nás dnes nie je v takom stave, v akom by mala byť. Tým nechcem nijako spochybňovať slovenských lekárov, tí sú vynikajúci odborníci. To však nestačí, potrebná je vôľa kompetentných niečo zmeniť. Preto by som veľmi chcel, aby sme spolu s pacientskymi organizáciami spoločným hlasom poukazovali na problémy v onkológii a na to, čo treba zmeniť.

V čom má onkológia v USA náskok pre tou u nás?

Pracoval som v americkom Národnom onkologickom ústave a na Georgetownskej Univerzite vo Washingtone a bol som prekvapený, akú pozornosť a starostlivosť dostávajú pacienti a ako lekári s pacientmi komunikujú. Ťažko sa mi porovnáva. Už to, že náš lekár má pred ambulanciou kopec ďalších pacientov a na každého má limitovaný čas, je hrozné. Samozrejme, môže pacientovi venovať viac času, ale na úkor iného. Naši lekári sú nesmierne vyťažení. Po príchode do USA som napríklad nebol šokovaný z toho, aká je tam dostupnosť liekov a diagnostických testov, ale ako sa s pacientom zaobchádza, ako je informovaný. Pacient vie, aké má možnosti, vie, že keď si platí zdravotné poistenie, má nárok na lekárov čas aj na adekvátnu liečbu.

Však aj na Slovensku si ľudia platia zdravotné poistenie...

Samozrejme, ani u nás nie je zdravotná starostlivosť zadarmo! Naši občania si ju takisto platia a takisto majú mať nárok na najlepšiu liečbu. Voľakedy sa vôbec nič neúčtovalo, to však neznamená, že to platil štát. A ten štát sme my. Do verejných zdrojov prispievame my všetci.

Aktuálne mnohých dvíha zo stoličky televízna lotéria, ktorá má podporiť očkovanie na Slovensku. Majú sa takto rozdať milióny eur. Čo na to hovoríte ako onkológ, ktorý sa stretáva s prípadmi, keď poisťovne neuhradia onkologickým pacientom lieky?

To sú dve úplne rozdielne veci. Onkologická starostlivosť je dlhodobý projekt, ktorý treba riešiť zásadnými krokmi, ktoré musia byť prijaté nielen v priamej závislosti od ekonomickej výkonnosti. Keď má na onkológiu financie Rumunsko a Bulharsko, krajiny, ktoré majú podstatne menší hrubý domáci produkt, Slovensko na to musí mať tiež. Čo sa týka lotérie, je to čiastočne proti logike. Na druhej strane, je tu požiar – pandémia, a teda treba zasiahnuť všetkými prostriedkami. Lotéria sa mi nepáči, ale som za to, že treba použiť akékoľvek možné prostriedky, aby sa zvýšila zaočkovanosť.

Nebolo by však vhodnejšie použiť tie financie napríklad na onkológiu?

Chcel by som zdôrazniť, že peniaze na lotériu nepripravujú onkologických pacientov o ich zdroje. Sú to peniaze z iných zdrojov. Prevencia v onkológii aj v očkovaní znamená, že peniaze, ktoré dnes investujeme, a s ktorými sa nám podarí preočkovať viacej ľudí, ušetria neskôr na liečbe pokročilých covidových pacientov. Ak príde tretia vlna epidémie, bude viac voľných lôžok pre onkologických pacientov a nebudeme musieť odkladať operácie.

Myslíte si, že lotéria pomôže dosiahnuť také číslo v zaočkovanosti, ktoré tieto problémy vyrieši? Skeptici tvrdia, že nie...

Áno, skeptici asi majú pravdu. Niekto považuje očkovaciu lotériu za hodnotnú, iný za vyhodené peniaze. Ja si myslím, že pravda je niekde medzi tým. Lotéria čiastočne pomôže, ale určite to nebude rozhodujúci faktor. Nemyslím si, že lotéria vyrieši očkovanie. Zlyhala kampaň, edukácia občanov a zlyhali aj politici, prípadne lekári, ktorí očkovanie spochybňujú.

V ktorej oblasti onkológie to najviac pokrivkáva?

Pokrivkáva to vo viacerých oblastiach, dokonca by som povedal, že to vážne kríva. Najhoršia situácia je asi s karcinómom pľúc. Zistili sme, že čas od prvých príznakov po začatie liečby na Slovensku je zhruba 160 až 180 dní, pričom vo vyspelých štátoch sa to pohybuje okolo 30 - 50 dní. Slovenský pacient, hoci príde k lekárovi prvého kontaktu vo včasnom štádiu, kým sa prepracuje k onkológovi, k určeniu diagnózy a k zahájeniu liečby, je často už v pokročilom štádiu rakoviny. Liečba má potom menší efekt a je oveľa nákladnejšia.