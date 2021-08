Kolumbia vydala do Spojených štátov dvoch mužov: Majú na krku poriadny problém

Kolumbia dvoch údajných členov Národnej oslobodzovacej armády (ELN) vydala do Spojených štátov, kde čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AP a DPA.

Yamit Picón Rodríguez s prezývkou "Choncha" a Henry Trigos Celón, známy ako "Henry", sú v USA obvinení z trestného činu obchodovania s drogami, píše AP. Celón čelí i obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať trestný čin.

Kolumbijská vláda už v marci oznámila, že týchto mužov vydá do USA. Vtedajší kolumbijský vysoký mierový komisár Miguel Ceballos povedal, že ide o prvý prípad, keď Kolumbia vydá do USA členov ELN za obchodovanie s drogami. Táto organizácia však podľa AP uviedla, že ani jeden z dvojice nepatrí do jej radov.

Kolumbijské úrady Picóna a Celóna zadržali v septembri 2020 počas dvoch rôznych operácií. Picón je označovaný za "finančného lídra" ELN a je voči nemu vedené vyšetrovanie pre financovanie terorizmu, pranie špinavých peňazí a vzburu, píše AP. Celón mal podľa polície na starosti zásobovanie a distribúciu narkotík.

Kolumbia do USA takisto vydala Alexándra Montoyu Úsugu, ktorý je členom drogového kartelu Clan de Golfo.

V Kolumbii niekoľko desaťročí prebiehal konflikt medzi ľavicovými povstaleckými skupinami, pravicovými polovojenskými organizáciami a štátnymi bezpečnostnými zložkami, pripomína DPA. Odhaduje sa, že si vyžiadal vyše 220 000 mŕtvych a ďalších viac ako šesť miliónov Kolumbijčanov vyhnal z ich domovov.

Ľavicová povstalecká skupina Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) podpísala v roku 2016 mierovú dohodu s kolumbijskom vládou.

Ozbrojené skupiny však stále majú pod kontrolou niektoré oblasti Kolumbie a táto krajina je takisto najväčším svetovým výrobcom kokaínu.