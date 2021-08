Muž nahovoril svoju manželku, aby predávala sexi fotky: To sú ale pikantné zábery!

To sú ale zábery! Sexi učiteľka sa vzdala svojej práce, aby lepšie zarobila. O takejto sume ani nesnívala.

Ako informuje Daily Star, Courtney Tilla pracovala ako učiteľka, keď si zároveň snažila spraviť doktorát. Jej rozvrh bol totálne nabitý a to sa na nej odrazilo aj po psychickej stránke. Zmenila prácu, zamestnala sa vo fitku a napokon aj na sebe poriadne zamakala.

„Bola som na temnom mieste, bola som taká deprimovaná a odháňala som všetko, čo som kedy chcela - manžela, moje deti, život, ktorý som sa pokúšala vytvoriť," vysvetlila.

Neskôr sa začala venovať životnému koučningu a partner ju vyzval, aby sa nebála ukázať svoje sexi telo. Dá sa povedať, že Courtney má vedľa seba ukážkového muža. Nielenže ju fotil, on ju aj naučil pózovať. Jej fotografie zverejňoval na Instagrame, ale postupom času sa presunuli aj na Only Fans. Teraz zarába o 12-krát viac ako on.

Za zobrazenie prémiovej stránky si účtuje 20,99 dolárov (17,97 eur). Párik spoločne vychováva dvoch synov, ktorí majú 8 a 9 rokov. Okrem toho majú aj dospelé dcéry vo veku 18 a 20 rokov. Deťom otvorene povedali, čím sa rodičia živia. „Nie je možné to skrývať, pretože by som nemala skrývať posilnenie postavenia žien," vysvetlila Courtney.