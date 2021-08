Podá Česko obyvateľom tretiu dávku vakcíny? Minister zdravotníctva vysvetľuje

Česko zrejme už na jeseň ponúkne svojim obyvateľom možnosť nechať sa zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Vo štvrtok to po rokovaní vlády uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informovali televízie ČT24 a Nova.

"Zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že by sme tretiu dávku aplikovali primárne ohrozeným skupinám... Nie je to o tom, že by sme teraz treťou dávkou naočkovali celú spoločnosť," uviedol Vojtěch s tým, že o tom, kedy začnú tretiu dávku vakcíny podávať, ešte rokujú, rozhodnúť by mali do konca augusta. Predpokladá však, že prví ľudia by posilňujúcu dávku mohli dostať už na jeseň.

Tretia dávka bude podľa jeho slov dobrovoľná, nebude to povinnosť. "Bude to dobrovoľná otázka, bude to odporúčajúce stanovisko a nie povinnosť," uviedol Vojtěch.

Minister zároveň uviedol, že jeho rezort už rieši aj objednávku vakcín na nasledujúce roky, aby mali v krajine dostatok očkovacích látok na preočkovanie celej populácie.

Podľa českého ministerstva zdravotníctva sa v ČR doteraz nechalo zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcína takmer 5,7 milióna obyvateľov krajiny, plne očkovaných je takmer 5,3 milióna Čechov.