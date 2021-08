Mamička utekala so svojou dcérou do nemocnice: Uf, tak toto bolo o chlp

Asi nič neprekoná materinský cit. Samantha Martin-Roxburgh (28) z Nethertonu si všimla, že s jej dcérou niečo nie je v poriadku. Ešteže vyhľadala pomoc.

Ako informuje Daily Star, vtedy iba 5-týždňové dieťatko sa triaslo vo svojej postieľke. Mamička s ním utekala to nemocnice, a to napriek tomu, že raz ich odtiaľ už vrátili. Naposledy však malú Novu poriadne vyšetrili a lekári zistili, že trpí záchvatmi.

To však nie je všetko. Ak by Samantha nevyhľadala odbornú pomoc, jej milované dieťatko by zomrelo. Nova dostala záchvaty aj v nemocnici. Týmto prípadom sa zaoberalo šesť lekárov. Mamička vystrašená na smrť sa len zrútila mužovi do náručia. Nevedela, čo robiť. Prostredníctvom testov jej napokon diagnostikovali deléciu chromozómu. Maličká musela byť tri dni v kóme, aby sa prebrala zo záchvatov.

"Pamätám si, ako mi lekárka povedala, že bola taká vďačná, že sme ju priviedli späť, pretože väčšina rodičov by to už neurobila, keď už boli poslaní preč," povedala Samantha. "Hovorili, že Nova by prišla o život, keby sa tej noci nedostala k lekárovi," dodala.

Nova má v súčasnosti tri roky. Odborníci jej diagnostikovali oneskorenie vo vývoji, nedokáže rozprávať, v srdci má malé diery a problémy so zmyslami. Okrem toho utrpela vážne infekcie hrudníka a dvakrát mala sepsu. Samanthe a jej partnerovi Stevenovi Bellimu (28) bolo povedané, že na to, aby Nova chodila, by jej museli kúpiť rehabilitačné obleky, ktoré by nosila 6 - 8 hodín denne. Pomohli by rastu jej svalov.

„Zúfalo túžime vytvoriť si spomienky na našu krásnu dcéru, pretože lekári nám nevedia zaručiť, ako dlho bude žiť,“ povedala Samantha. Rodina je zaregistrovaná aj na stránke GoFundMe, za dva týždne získala takmer 800 libier (934,71 eur).