THE FLYING BULLS prídu na SIAF a verte, že vás dostanú na kolená

To, že The Flying Bulls poctia Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 svojou účasťou, považujeme za veľký úspech a naša radosť je obrovská.

Vidieť ich špičkovú, ale aj precízne renovovanú techniku na jednom mieste, je v dnešnej dobe skutočný zázrak...

„Snažíme sa, aby naše letecké dni boli vyvážené a aby tam bolo jednoducho povedané, z každého rožku trošku. Treba si však aj uvedomiť, že dnešná ťažká situácia odzrkadľuje aj to, že dostať techniku na letecký deň je hotový zázrak. Preto sme až dojatí, že The Flying Bulls nás poctili svojou špičkovou účasťou, kde v ich podaní uvidíme až štyri lietadlá,“ nadšene konštatuje organizátor leteckých dní SIAF Hubert Štoksa.

IKONY, KTORÉ MUSÍTE VIDIEŤ NAŽIVO

Táto účasť je vnímaná od Red Bullu doslova ako pocta SIAF-u a už teraz je jasné, že si to pri ich číslach užijeme naplno. Veď stačí spomenúť ich ikonickú techniku z druhej svetovej vojny North American B-25J „Mitchell“, ako aj nádherný Chance Vought F4U-4 „Corsair“ či čerešnička na torte v podobe Lockheed P-38 „Lightning“. No a pre skutočných adrenalínových fajnšmekrov tu bude od The Flying Bulls aj helikoptéra BO 105C, ktorá je legendárna akrobaciou „dole hlavou“. A to rozhodne oplatí vidieť naživo, pretože po ročnej pandemickej pauze si to zaslúži každý jeden nadšenec letectva. Preto sa spoločne musíme vidieť 4.-5. septembra na letisku Kuchyňa/Malacky. Vstupenky kúpite na Predpredaj.sk.