Koľko detí nad 12 rokov je zaočkovaných? Gröhling prezradil čísla

Zaočkovanosť detí vo veku nad 12 rokov do 17 rokov proti ochoreniu COVID-19 je v rámci Slovenska aktuálne na úrovni 20 percent.

V meste Košice predstavuje v tejto vekovej kategórii 24 percent. Informoval o tom vo štvrtok na návšteve Košíc minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

„Ale, bohužiaľ, napríklad Gelnica sa hýbe stále na tých nižších číslach, a to je osem percent, Sobrance 12 percent, Spišská Nová Ves 12 percent, Trebišov 11 percent, Michalovce tiež 11 percent,“ uviedol ďalej minister. Zaočkovanosť učiteľov a zamestnancov škôl predstavuje celkovo na Slovensku 66 percent, v meste Košice je na úrovni 68 percent, v Gelnici 55 percent. Stále pritom nejde podľa ministra o dostatočnú mieru na vytvorenie bezpečného prostredia v školách.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je práve na východnom Slovensku najnižšia zaočkovanosť v rámci celkovej populácie. V Košickom kraji je to 34,75 percenta, v meste Košice 44 percent, v okresoch Košice-okolie a Rožňava 35 percent, v okresoch Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov 34 percent, v okrese Michalovce 33 percent a okrese Gelnica 29 percent.

„Tieto čísla sú naozaj veľmi dôležité, lebo nám ukazujú, ako bude prebiehať aj začiatok školského roka alebo nasledujúce týždne. Tam, kde máme nižšiu zaočkovanosť celkovej populácie, je aj nižšia zaočkovanosť zamestnancov škôl, aj mladých ľudí 12 plus až 17 rokov. Je výrazný predpoklad, že na konci septembra alebo začiatkom októbra už budeme mať prvé triedy, ktoré budú mať prerušené vyučovanie a budú sa vzdelávať dištančne,“ skonštatoval Gröhling.

Upozornil, že práve okresy s nižšou zaočkovanosťou sú najohrozenejšie šírením ochorenia, aj čo sa týka škôl. V rámci ministerskej kampane Za otvorené školy opätovne poukázal na dôležitosť očkovania na dosiahnutie kolektívnej imunity a zachovanie prezenčného vyučovania v školách. Od miery zaočkovanosti závisí, v akom režime budú školy fungovať. „Všetci chceme, aby sa žiaci vzdelávali v školách, a vieme, že je to pre nich to najlepšie prostredie. Preto by som chcel vyzvať všetkých, ktorí váhajú, aby dôverovali odborníkom, epidemiológom či vedcom a využili očkovanie, tak ako už 2,3 milióna Slovákov,“ dodal.

Ku kampani Za otvorené školy sa pripojili aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Trnka pripomenul, že stredné školy v kraji boli v minulom školskom roku zatvorené najmenej šesť mesiacov. „Som rád, že tentoraz budú opatrenia cielené a lokálne. Naši stredoškoláci stoja pred jedným z prvých ,dospeláckych' rozhodnutí, či sa dať alebo nedať zaočkovať. Práve od množstva zaočkovaných žiakov v triede bude závisieť spôsob vyučovania v prípade, že sa medzi spolužiakmi vyskytne pozitívne testovaný. Verím, že túto zodpovednosť naši mladí premenia,“ uviedol. Zaočkovanosť zamestnancov škôl v Košickom kraji dosahuje podľa neho 64 percent.

Za očkovanie ako najúčinnejší nástroj ochrany pred ochorením sa vyslovil aj primátor mesta Košice, ktoré je najväčším školským zriaďovateľom. „Rešpektujem názory všetkých ľudí, no dôverujem odborníkom a zároveň verím, že bezpečnosť našich detí je pre všetkých na prvom mieste. Apelujem teda na všetkých, ktorí zvažujú, aby sa dali očkovať, chránili seba aj blízkych, aby naše mesto žilo aj naďalej,“ povedal Polaček.

Podporu takémuto prístupu vyjadrili na tlačovej konferencii aj prítomní starostovia košických mestských častí Západ a Luník IX Marcel Vrchota a Marcel Šaňa.