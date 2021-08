Ktoré z dievčat si vás získa? Vyberte si svoju Miss Nový Čas!

Ktoré z týchto nádherných dievčat získa od čitateľov titul Miss Nový Čas?

Predstavujeme vám 19 krásnych semifinalistiek Miss Universe, ktoré sa uchádzajú o vaše hlasy aj v súťaži Miss Nový Čas 2021. Ak ich chcete podporiť a získať fantastické ceny, je to veľmi jednoduché. Stačí zahlasovať. Víťazka vyhrá od Nového Času dovolenku pre 2 osoby na Cypre a hlasujúci super ceny! Dievčatá nám o sebe prezradili všeličo zaujímavé, tak snáď vám to pomôže v rozhodovaní.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

1 Diana Myšáková (23)

Trnava

Bude hrať v seriáli

Diana je folkloristka a začínajúca herečka. „Hrávala som v divadle a teraz som začala učiť na základnej umeleckej škole literárno-dramatický odbor. Dostala som aj takú menšiu príležitosť a objavím sa v jednom veľmi populárnom slovenskom seriáli,“ hovorí tajnostkársky. Pred kamerou sa vraj cíti skvelo. „Tréma, samozrejme, je, to je podľa mňa normálne.“ Ak by si mala vybrať, po koho boku by si rada v budúcnosti zahrala, bola by to Zdena Studenková a Jozef Vajda. Ako správna Trnavčanka fandí Bílým andelom. „Som odchovaná na futbale a, ako asi všetci v našom meste, ním žijem.“



2 Karin Dibdiaková (24)

Bratislava

Miluje rezeň

Tmavovláska má rada šport, varenie a interiérový dizajn. „Momentálne si robím ročný kurz dizajnu a chcem sa v tomto odbore aj ďalej vzdelávať.“ Napriek svojej štíhlej postave diéty nikdy nedržala. „Veľmi veľa jem, i keď mnohí ľudia mi to vôbec neveria. Milujem koláče a nezdravé jedlá, ktoré aj sama rada pripravujem.“ Ak by mala povedať, ktoré je jej najobľúbenejšie, vyhral by to rezeň a majonézový šalát. Čo sa týka športu, venuje sa cvičeniu v posilňovni. „Určite plánujem ešte skúsiť box a nejaký tanec, to ma veľmi láka.“



3 Ráchel Karnižová (20)

Košice

Šije už odmalička

Jediná ryšavka v súťaži má svoju vlastnú značku oblečenia. „Šijem už odmalička a je to moje najväčšie hobby, ktorému sa venujem nonstop. Baví ma dámska móda a inšpiráciu čerpám najmä z toho, čo sa páči ľuďom. Obdivujem návrhárku Chiaru Ferragni, ktorú by som veľmi chcela stretnúť, pretože sa mi páči to, čo robí. Musím sa pochváliť, že sa moja fotka objavila v jej filmovom dokumente a vôbec netuším, ako sa to stalo,“ teší sa Ráchel, ktorá hovorí, že má na sebe rada všetko. „Asi je to preto, že som Lev a toto znamenie si je vedomé svojej ženskosti.“



4 Paulína Bošková (25)

Bratislava

Má osem tetovaní

Rodičia pracovali na ambasáde v Číne, a tak tam vyrastala. „Žili sme päť rokov v Pekingu, kde som študovala v indickej a pakistanskej škole, kde som síce študovala angličtinu, ale nalepilo sa na mňa aj zopár čínskych slov. Napočítať do desať určite viem,“ smeje sa. „Najviac sa mi tam páčil čínsky múr, kde bol veľký tobogan, z ktorého som sa šmykla dolu,“ hovorí dievča, ktoré má na sebe osem tetovaní. „Najväčšia je mandala, ktorú som si sama navrhla ešte v Číne a neskôr som si ju dala vytetovať.“



5 Karolína Michalčíková (22)

Trenčín

Snaží sa žiť naplno

Karolína rada maľuje. „Od maľovania obrázkov som sa dostala až k vizážistike a to ma veľmi napĺňa.“ Vo voľnom čase rada športuje. „Vyše šiestich rokov som hrávala bedminton a robím, na čo mám práve chuť. Snažím sa žiť podľa hesla carpe diem, čo znamená žiť naplno, a preto milujem taliansku kuchyňu a dobrú náladu.“



6 Vanessa Kyjaková (20)

Koplotovce

Dentálna hygienička

Vanessa miluje beh. „V minulosti som sa mu venovala aj súťažne, konkrétne som behávala na dlhé trate. Dnes sa venujem fitnesu. Na dovolenkách som prepadla potápaniu, ale zatiaľ len so šnorchlom. Od septembra nastupujem na štúdium dentálnej hygieny a v budúcnosti by som chcela vycestovať do krajín tretieho sveta, kde je problematika hygieny ústnej dutiny veľký problém. Snáď sa mi to splní.“



7 Natália Tlkancová (27)

Bratislava

Otužuje už 4 roky

Natália študovala biznis manažment v Španielsku. „Bolo to v Malage, ktorá je mojou srdcovou záležitosťou a vždy sa tam rada vraciam.“ Medzi jej veľké vášne patrí tanec. „Venujem sa mu už dlho, študovala som aj na tanečnom konzervatóriu v Bratislave. Najviac ma bavia salsa, bačata a reggaeton,“ hovorí Natália, ktorá si chce založiť vlastnú tanečnú školu. Medzi jej záľuby patrí aj otužovanie. „Je to už štvrtý rok, priviedla ma k tomu moja mamina. Odvtedy som nebola chorá a pomáha to aj na taký psychický balans.“



8 Klaudia Korlová (20)

Košice

Chce pracovať v rádiu

„Medzi moje najväčšie záľuby patrí tanec, konkrétne streetdance, ktorému sa venujem súťažne viac ako 10 rokov. Máme za sebou veľa úspechov, chodievame tancovať aj do zahraničia.“ Počas koronakrízy sa začala venovať aj líčeniu. „Bola to taká moja zábavka popri online škole, keď sme boli stále zatvorení doma.“ Klaudia študuje masmédiá v Prešove. „Baví ma práca pred kamerou, zdá sa mi to veľmi zaujímavé. Chcela by som byť reportérkou alebo pracovať v rádiu.“



9 Sandra Šinová (21)

Bratislava

Exotická kráska z Oktagonu

„Otec pochádza z Mozambiku,“ prezrádza svoj exotický pôvod Sandra, ktorá miluje videohry. „Pracujem ako barmanka v herni a milujem bojové umenia. Pracujem pre Oktagon ako cage girl, čo znamená, že v ringu ukazujem číslo kola,“ vysvetľuje. „Som nestranná, ale ak by som mala niekomu fandiť, bol by to Ronald Paradeiser.“



10 Daniela Hanuliaková (23)

Čadca

Vyštudovala právo

Daniela tento rok ukončila štúdium práva, ktorému sa chce v budúcnosti venovať. „Milujem zvieratká, doma mám svojho miláčila Teodora, je to čivava. Rada pomáham aj iným psíkom a chodím ich napríklad venčiť do útulku. Okrem toho rada chodím do prírody, chodím na túry a naposledy som vyšla na vrch Veľký Manín.“



11 Alexandra Porubská (23)

Piešťany

Dokáže zjesť 12 knedlí

Sašku najviac baví móda a líčenie. „Venujem sa tomu aj na svojich sociálnych sieťach. Najlepšou vizážistkou je podľa mňa Lucid,“ hovorí. Pre krásku je dôležitý aj šport. „Pracujem vo fitku na recepcii, takže tam aj cvičím. Byť v pohybe je pre mňa veľmi podstatné. Inak mám dobrý metabolizmus, takže môžem zjesť čokoľvek a vôbec nepriberiem. Najviac si ulietavam na knedliach, ktoré môžem jesť na raňajky, obed aj večeru. Dokážem ich zjesť aj 12,“ smeje sa.



12 Sabína Petrovčinová (20)

Humenné

Láka ju práca v médiách

„Milujem taliansku kuchyňu a tú môžem mať stále, rada si uvarím cestoviny na akýkoľvek spôsob. Pizzu by som si však upiecť zatiaľ netrúfla,“ hovorí Sabina, ktorá tento rok skončila štúdium na bilingválnej obchodnej akadémii v Košiciach, kde sa venovala angličtine. „V septembri pokračujem v štúdiu na Žilinskej univerzite, kde budem študovať médiá a kultúru.“ Chcela by byť teda žurnalistkou. „Práca v médiách ma celkom láka, tak snáď sa mi to podarí.“



13 Lucia Košeláková (19)

Veľký Krtíš

Nežná karatistka

Lucia začína študovať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne cestovný ruch. „Milujem cestovanie, bola som v Paríži, Drážďanoch, Taliansku, Bulharsku...“ Nežná blondínka sa venuje bojovým športom. „Už ako malá som bola veľmi hyperaktívna a potrebovala som niekde získať disciplínu, tak ma rodičia dali na karate. Bola som aj majsterkou Európy v kumite.“ Ak by ju však náhodu niekto obťažoval, KO by mu dať nevedela. „Rozbehla by som sa s plačom a utiekla.“



15 Sabrina Holotová (19)

Rakoľuby

Chytá sa každej príležitosti

Sabrina rada cestuje a fascinuje ju zmýšľanie rôznych kultúr. „Milujem vidieť ľudí šťastných o to viac, ak je to mojím pričinením.“ Prečo sa prihlásila do miss? „Pretože sa chytám každej príležitosti spojenej so spoznávaním nových ľudí.“ Vo voľnom čase sa venuje ručným prácam. „Uháčkovala som si napríklad klobúk. Inak rada športujem a jazdím na koni. Proste z každého rožka troška.“



16 Mária Glatzová (25)

Prešov

Vymýšľa zdravé recepty

Tento rok ukončila štúdium psychológie a španielčiny, a tak ako iné súťažiace, aj Mária rada športuje. „Behám, plávam, v zime snoubordujem. Okrem toho, ak sa chcem udržať vo fit forme, vymýšľam rôzne zdravé recepty, vymyslela som fantastický cheesecake a ovsené cookies.“ Mária je veľmi nerozhodná. „Okrem toho som veľmi súťaživá a aj preto som sa prihlásila do Miss Universe.“



17 Virgínia Buberníková (27)

Bratislava

Schudla 15 kíl

Mnohí si tmavovlásku pamätajú zo SuperStar. „Teraz sa spevu nevenujem, ale možno raz, keď ma kopne múza, tak znovu niečo nahrám. Teraz chcem vyskúšať miss, pretože je to môj nesplnený sen.“ Virgínia mala v minulosti plnšiu postavu, ale rozhodla sa schudnúť a dala dole úctyhodných 15 kilogramov. „Motivujem ľudí, že sa to dá a dokážu urobiť čokoľvek, ak sa zatnú a majú pevnú vôľu. Ak to nezvládnu sami, sme tu my tréneri, aby sme im pomohli. “



18 Sofia Pavlíková (24)

Lučenec

Miluje adrenalín

Sofia žije vo Viedni už 4 roky a pracuje ako osobná asistentka. „Medzi moje záľuby patrí šport, najmä beh, lyžovanie a plávanie. Tiež rada šnorchľujem, čo ma veľmi fascinuje, vidím úplne iný svet, úplne sa pod vodou odreagujem a upokojuje ma to. Milujem adrenalín a skákala som do mora z veľmi vysokých skál. “



19 Ema Slovinská (20)

Spišská Nová Ves

Hráva hokej

Šport je Eminou každodennou súčasťou. „Odmalička som sa venovala športovej gymnastike, celkovo osem rokov, a boli sme viackrát aj majsterky Slovenska. Sekla som s tým, lebo som už na to bola stará, všetky kamošky aktívnu kariéru ukončili tiež, a tak som presedlala na florbal,“ smeje sa a pokračuje. „Milujem najmä mužské športy a v zime si rada s chalanmi zahrám hokej. Občas sú na mňa tvrdí, ale stále je to veľká zábava.“



20 Anabela Kollárová (21)

Dolné Vestenice

Miss je pre ňu inšpiráciou

Anabela pracuje ako čašníčka v kubánskom bare. „Zažila som aj zopár nepríjemných zákazníkov, ale ich návrhy sa dali slušne odmietnuť, aby sa druhá strana neurazila.“ Priznáva, že ju veľmi ovplyvňuje jej znamenie - Blíženci. „Je pre mňa typické, že ma nejaká vec baví iba chvíľku a hneď sa začnem venovať niečomu inému.“ Anabela sa venuje modelingu už 6 rokov a organizuje aj módne prehliadky. „V tomto je pre mňa Miss veľkou inširáciou.“