Evakuácia v plnom prúde: Na letisku v Prahe pristálo už tretie lietadlo

Tretí evakuačný let českej armády z afganského hlavného mesta Kábul pristál v stredu večer na vojenskom letisku Praha-Kbely.

Podľa ministra obrany ČR Lubomíra Metnara bolo na palube 62 pasažierov. Let mal medzipristátie v azerbajdžanskom Baku, kde dotankoval palivo.

Na palube boli aj afganskí tlmočníci s deťmi, držitelia trvalého pobytu v Českej republike, ako aj štyria Afganci, o ktorých prepravu požiadalo Slovensko. Evakuáciu koordinoval krízový štáb ministerstva zahraničných vecí ČR s českou armádou, uviedol podľa spravodajskej stanice ČT24 Metnar.

Na kábulskom letisku zostalo ešte niekoľko afganských rodín alebo osôb s väzbami na ČR, uviedla Miroslava Pašková zo spolku Vlčí máky. Ďalšie osoby sa podľa nej snažia dostať na letisko. Spolok vyzval vládu, aby sa uskutočnil ďalší evakuačný let.

"V Afganistane zostávajú ľudia, ktorých potrebujeme evakuovať do Českej republiky. Sú to v prvom rade spolupracovníci českej armády, ministerstva zahraničných vecí a ich malé deti, ktorí sa zatiaľ nedostali do prvých dvoch špeciálov," priblížila pred odletom špeciálu z Kábulu hovorkyňa rezortu diplomacie Eva Davidová.

Na mieste sú podľa nej stále aj ďalší ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v Českej republike, dodala.

Predchádzajúce evakuačné lietadlo českej armády pristálo v Prahe-Kbeloch v utorok večer. Na jeho palube bolo 87 pasažierov. Boli medzi nimi Česi vrátane českého veľvyslanca Jiřího Balouna, Afganci a dvaja Poliaci. Už v pondelok pristálo v Česku prvé evakuačné lietadlo, ktoré priviezlo 46 ľudí.