Tatérka tetuje bradavky ženám, ktoré prežili rakovinu prsníka: Trénuje na sebe, sledujte!

Umelkyňa tetuje bradavky tým, ktorí prežili rakovinu prsníka – najskôr však cvičila na sebe.

O človeku, ktorý má tri bradavky ste už určite počuli. Táto žena ich má rovno osem – všetky sú vyrobené z atramentu. Ako píše New York Post, tatérka Vicky Martin sa posledných 15 rokov špecializuje na tetovanie bradaviek ľudí, ktorí prežili rakovinu prsníka, no o prsia prišli. Obetavá matka je odborníčkou na tetovanie bradaviek a je odhodlaná neustále sa zlepšovať, pričom cvičí sama na sebe. „Stále prichádzam s novými technikami a skúšam nové produkty a som rada, že môžem používať svoju nohu ako plátno, ak to znamená, že výsledok pre mojich klientov bude lepší,“ povedala pre agentúru Reuters. „Momentálne mám na nohe dve realistické bradavky. Ľudia sa na mňa pozerajú zvláštne, ale mne to neprekáža.“

Aj keď má nohách má momentálne dve, na stehná si za ostatné roky vytetovala až osem bradaviek, no nakoniec ich všetky prekryla inými tetovaniami v momente, keď zistila, ako jej tetovanie obstojí v skúške časom. „Stojí za to vidieť, ako sa bradavky na koži hoja, aby som mohla ohodnotiť svoju prácu,“ vysvetľuje tatérka, ktorá organizuje školenia ohľadom tetovania bradaviek po celom svete.

Priemysel tetovania si za posledné roky prešiel dlhou cestou a dnes je to pre tých, ktorí prežili rakovinu prsníka ako dar z nebies. Keď pred 15 rokmi, keď Vicky ešte študovala na škole v Portlande, ženy mali možnosť dostať len akúsi napodobneninu atramentu, ktorá vyzerala ako „oranžová škvrna“.

„Ľudia by si mohli myslieť, že nikto nevidí naše bradavky, tak prečo na tom záleží? Ale ženy vidia svoje vlastné bradavky každý deň a je to len pripomienka toho, čím si prešli,“ povedala Vicky. „Vnímam svoju prácu tak, že dávam ľuďom, ktorí si rakovinou prešli medaily za to, že tým prešli, a preto sa vždy snažím zlepšovať.“ Aj napriek tomu, že sa na umelkyňu často pozerajú zvláštne, ona verí tomu, že to čo robí, je správne, a tak si proti neprajníkom vybudovala akýsi pancier. „Milujem, keď môžem ženám pomôcť prekonať to, čím si prešli a pomôcť im cítiť sa silno a hrdo,“ povedala. „Ak to znamená bradavky na nohách, tak nech to tak je!“