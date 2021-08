O nadpojené vlasy sa starala nesprávne: Výsledok vás zarazí! Veľké varovanie pre ostatných

Kozmetička ostala v šoku, keď uvidela svoj účes, ktorý ju stál 500 libier (587 eur)!

Ako píše Daily Mail, miesto „princeznovských vlasov“ jej na hlave vzniklo čosi diametrálne odlišné. Nakoniec to vyzerá akoby „ju ťahali cez živý plot“. Celé sa to odohralo potom, čo ju jej priatelia potopili vo vírivke. Lissa Patersonová z Banbury bola pôvodne nadšená zo svojich predĺžených vlasov, to sa však zvrtlo o dva mesiace neskôr, keď bola na večierku s priateľmi. Vlasy si zopla do drdolu a „skočila“ do vírivky. Nakoniec skončila s mokrými vlasmi kvôli svojim kamarátom.

18-ročná žena bola šokovaná, keď sa nasledujúce ráno zobudila. Jej účes vyzeral príšerne. Hovorí, že vyzerala akoby bola „priviazaná k spodnej časti auta, ktoré ju ťahalo po diaľnici“. Lissa povedala, že jej kamaráti nemali slov, keď ju ráno uvideli. Neskôr strávila asi 50 hodín pokúšaním sa rozčesať uzly v jej matných vlasoch. Tínedžerka priznáva, že pri nadpojených vlasoch je potrebné vyhýbanie sa chlórovej vode, nosenie drdolov alebo spanie s mokrými vlasmi. Všetky tri veci Lissa stihla za jedinú noc. Povedala, že chcela mať dlhé husté princeznovské vlasy, no nakoniec skončila s vlasmi ako trol. Dodala, že to bolo omnoho horšie akoby ju ťahali cez živý plot.

„Prebudila som sa a doslova som si myslela, že mám na hlave včelí úľ, bolo to hrozné. Moje vlasy boli otrasné, bolo to príšerné,“ prezradila. Jej priatelia boli v absolútnom šoku, keď uvideli, čo sa stalo s jej vlasmi. Spoločne s kamarátmi sa na celej situácii aj trochu zasmiali. Všetci si z toho robili srandu a pýtali sa jej, čo sa jej stalo, či stratila kefu na vlasy a či sa dobre vyspala. Lissa priznala, že celý život mala „úžasné dlhé vlasy“, no po skončení školy ich začala nenávidieť a nechala si ich predĺžiť a profesionálne prispôsobiť.

Kozmetička povedala, že v osudnú noc jeden z jej kamarátov dostal skvelý nápad, a teda že by mohlo byť veľmi smiešne ju trocha potopiť pod vodu. Lissa si okamžite uvedomila, že to nie je najlepšia vec, ktorá sa jej predĺženým vlasom mohla stať a okamžite začala kamaráta konfrontovať. On sa iba zasmial, pretože nečakal, že sa niečo stane. Dievčaťu sa to stalo vôbec prvýkrát odkedy ich mala. Tínedžerka povedala, že chlór sa jej dostal do vlasov, no celú situáciu nedokázala promptne riešiť, pretože bola opitá a následne zaspala. Zobudila sa až ráno, keď jej vlasy už bol jeden veľký chumáč.