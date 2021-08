O osude vlády je rozhodnuté: Predstaviteľ Talibanu povedal, kto bude krajinu spravovať

V Afganistane nebude demokratická vláda.

Krajinu bude spravovať vládna rada a súčasný vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda bude stáť na čele vedenia krajiny. V stredu to pre agentúru Reuters uviedol vysokopostavený člen hnutia Taliban Vahídulláh Hášimí.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Nebude žiaden demokratický systém, pretože ten nemá v našej krajine žiaden základ... Nebudeme debatovať o tom, aký politický systém by sme mali v Afganistane zaviesť, pretože je to jasné. Je to (islamské) právo šaría," uviedol Hášimí, podľa ktorého by sa vedenie Talibanu malo neskôr tento týždeň stretnúť a rokovať o otázkach riadenia štátu.

Systém vlády, ktorý Hášimí načrtol, by tak mal byť podobný systému počas vlády Talibanu Afganistane v rokoch 1996 – 2001, ktorú ukončila americká invázia. Vtedajší vodca Talibanu mulla Muhammad Umar sa držal v úzadí a každodenný chod prenechal na vládnu radu.

Bojovníci Talibanu v nedeľu prekvapujúco ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.