Drsné manévre na letisku v Afganistane: Evakuačné lietadlo opustilo krajinu takmer prázdne!

Prvý evakuačný let Holandska z Afganistanu v utorok odletel bez jediného Holanďana či Afganca na palube, pretože armáda USA znemožnila pasažierom nastúpiť do lietadla.

V stredu to oznámila holandská ministerka zahraničných vecí Sigrid Kaagová, informovala agentúra AFP.

Americká armáda povolila holandskému evakuačnému lietadlu zotrvať v utorok na ploche letiska iba 30 minút a následne mu nariadila odletieť, uviedla Kaagová.

Do lietadla sa podarilo dostať len 40 ľudom, pričom žiaden z nich nebol občanom Holandska ani Afganistanu. Mnohí k lietadlu nestihli prísť na čas, pretože sa im nepodarilo prejsť cez letiskové brány, ktoré stráži americká armáda.

"Mnohí tam boli so svojimi deťmi a rodinami. Boli tam pri vchode do letiska. Je to hrozné..." citovala holandská agentúra ANP slová Kaagovej.

Podľa ANP má ministerka hovoriť s Američanmi, aby zaistila, že sa podobná situácia nezopakuje. O tejto veci má okrem toho v stredu tiež hovoriť s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom.

Holandsku sa už v stredu podarilo z Afganistanu evakuovať niekoľkých svojich občanov. V lietadle z Kábulu sa nachádzalo 35 Holanďanov, ako aj niekoľko občanov Belgicka, Nemecka a Británie. Lietadlo bolo na ceste do gruzínskej metropoly Tbilisi, informovalo na sociálnej sieti Twitter holandské ministerstvo obrany.

Bojovníci Talibanu v nedeľu prekvapujúco ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.

Z Kábulu sa preto v súčasnosti snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.