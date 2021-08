Dominika Gottová si prácu vo Fínsku nenašla: Zradili ju psychotesty!

Nedarí sa jej! Dcéra maestra Karla Gotta († 80) Dominika (48) si od nového začiatku vo Fínsku sľubovala lepší a pokojnejší život.

S manželom Timom Tolkkim (55) sa rozhodli to spolu skúsiť opäť od začiatku. Blondínka si chcela v prvom rade nájsť novú prácu, no jej snahy sú zatiaľ márne. Dominika Gottová sa pred tromi mesiacmi presťahovala aj so svojím mužom Timom na sever Európy. Blondínka si plánovala nájsť prácu, a tak skúsila šťastie v oblasti bezpečnosti, no, žiaľ, už pri dvoch pohovoroch pohorela. Dôvodom bolo to, že Dominika neprešla psychotestami.

„Nezadarilo sa, budem to skúšať ďalej,“ potvrdila Dominika pre Aha! „Môj psychológ mi poradil, aby som sa defi nitívne odstrihla od diania v Česku, od starostí, ktoré som tam mala, a tým sa dostanem do pokoja,“ vysvetlila blondínka, ktorá sa do psychickej nepohody môže dostávať aj kvôli finančným starostiam.

Dominika sa bola v minulých dňoch pozrieť v helsinskom sushi bare, kde pracovala pred odchodom do Česka. „Majiteľ mi povedal, že ak sa uvoľní miesto, tak ma vezme. Urobilo mi to radosť,“ predstavila záložný plán Gottová.