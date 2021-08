V okrese Bardejov odstraňujú škody, starosta zúfa: Jedným slovom katastrofa

Vo viacerých obciach Bardejovského okresu odstraňujú následky búrok, ktoré sa tam vyskytli v nedeľu a v pondelok (15. a 16. 8.).

V Snakove museli evakuovať obyvateľov rómskej osady. "V pondelok sme tu mali zase silnú búrku. Došlo k poškodeniu ďalších úsekov príjazdovej cesty do obce. Je to štátna cesta tretej triedy. Máme novú rómsku osadu, dolnú, tam bol tiež veľký problém. Museli sme evakuovať asi 70 občanov. Nocovali v sále kultúrneho domu. Teraz sa to, vďakabohu, trochu upokojilo, už neprší. Vozíme lomový kameň na tie najhoršie úseky cesty. Večer boli ohrozené majetky fyzických osôb. Boli tu naši dobrovoľní hasiči, z Krivého a Bardejova. Osádzali norné steny a tak ďalej," uviedol pre TASR starosta obce Snakov Ján Bialko.

Po prístupovej ceste do obce sa dá podľa jeho slov prejsť len obmedzene. Keď tam pracuje bager, policajti autá nepúšťajú. "V obci sú podmyté krajnice, priepusty, mosty sú trocha poškodené. Je toho dosť. Budeme mať program až do jesene. Škody je ťažko vyčísliť, stále ide ešte veľká voda. Robíme to v rámci záchranných prác, máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA)," skonštatoval Bialko.

Následky búrok odstraňujú i v obci Hrabské. "Cesta je prejazdná, od rána pracujeme, do tretej rána sme boli v teréne. Odstraňujeme škody, nánosy, čistíme a posilňujeme okolie priepustov. Z dôvodu naplavenín bol prejazdný len jeden pruh," povedal starosta obce Ján Kolcun.

"Situácia už je stabilizovaná, najmä na priľahlom toku, lebo tam sa nám vyliala voda. Má prísť ťažká technika, prehĺbiť tok a vozíme lomový kameň. Vyťahujeme tiež vodu z pivníc a záhrad. Mali sme prípad, že voda zobrala auto o kilometer nižšie," priblížil starosta obce Gerlachov Ondrej Ševcov, kde takisto odstraňujú následky povodní.

"Je to jedným slovom katastrofa. Prvá vlna urobila nejaké škody, tá druhá ešte väčšie. Na ceste prvej triedy nám voda podmýva asi 200-metrový úsek, nánosy, pivnice zaplavené," uviedol starosta obce Malcov Miroslav Cingeľ s tým, že cesta bude spevnená lomovým kameňom.

V utorok ráno boli v súvislosti s hydrologickou situáciou tretie SPA vyhlásené v obciach Zborov, Kurov, Hrabské, Lenartov, Snakov, Gerlachov, Malcov v okrese Bardejov a v obci Ľubotín v okrese Stará Ľubovňa. Tretí SPA je vyhlásený aj na Hornej Topli v okrese Bardejov. Druhé SPA sú vyhlásené v obciach Rokytov, Cigeľka, Tarnov, Zlaté v okrese Bardejov a na tokoch v územnom obvode okresu Bardejov.