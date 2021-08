Budú súčasťou novej vlády v Afganistane ženy? Zásadné vyhlásenie Talibanu

Ženy by mali byť súčasťou novej afganskej vlády.

Oznámili to v utorok predstavitelia militantného hnutia Taliban po tom, čo vyhlásili všeobecnú amnestiu pre všetkých predstaviteľov vlády. Informovala o tom agentúra AP.

"Islamský emirát nechce, aby boli ženy obeťami... Mali by byť vo vládnej štruktúre podľa (islamského) práva šaría," povedal člen kultúrneho výboru Talibanu Inámulláh Samangání. Dodal, že vládna štruktúra zatiaľ nie je celkom jasná, ale "na základe skúseností by malo ísť o kompletne islamské vedenie a všetky strany by sa mali pridať".

Fundamentalistické islamské hnutie Taliban vládlo v Afganistane už v rokoch 1996–2001 a zaviedlo vtedy tvrdé pravidlá pre ženy, ktoré takmer nesmeli vychádzať von, a zakázané bolo i vzdelávanie dievčat. Hoci povstalci z Talibanu v posledných rokoch tvrdia, že prístup voči ženám chcú zmierniť, mnohí Afganci sú voči tomu skeptickí.

Vládu Talibanu ukončila americká invázia, ktorá sa uskutočnila po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001, spáchaných členmi teroristickej siete al-Káida. Tá mala v tom čase útočisko práve v Afganistane za vlády Talibanu.

Medzi Talibanom a niekoľkými predstaviteľmi afganskej vlády zrejme naďalej prebiehajú rokovania, konštatuje AP. Podieľa sa na nich i bývalý prezident Hámid Karzaj či Abdulláh Abdulláh, ktorý bol v minulosti šéfom vyjednávacej rady. Afganský prezident Ašraf Ghaní z krajiny v nedeľu utiekol krátko predtým, ako militanti z Talibanu prenikli i do Kábulu a prezidentského paláca. Podľa medializovaných informácií sa nachádza zrejme v Uzbekistane.

Do Kábulu pricestoval z Kataru podľa zástupcu Talibanu aj Amír Chán Muttakí, ktorý počas poslednej vlády Talibanu zastával funkciu ministra pre vzdelávanie. S afganskými politickými lídrami nadviazal kontakt údajne už predtým, než Ghaní z krajiny utiekol.