Posadnutý expriateľ nedokázal zniesť odmietnutie: Naplánoval krutú vraždu nového chlapa svojej milovanej

Muž nezvládol to, že si jeho bývalá našla nového priateľa, a tak sa odhodlal k otrasnému činu.

Ako informuje portál The Sun, 52-ročný muž menom Mark Chillman považoval jeho bývalú priateľku Juliu Adcock za svoj majetok. Keď ho opustila, znášal to až priveľmi zle. Chorobne žiarlivý chlapík sa neskôr rozhodol podrobne naplánovať vraždu nového priateľa jeho lásky, ktorou chcel dosiahnuť to, aby boli zase spolu. Mark využil moment, kedy Juliin nový priateľ Neil Parkinson odchádzal z jej domu, aby sa išiel postarať o chorú mamu, ktorá trpí demenciou.

Nič netušiaceho 66-ročného Neila zasiahol rovno do hlavy ťažkým predmetom a omráčil ho. Muža spolu s autom následne polial benzínom a zapálil. Obež v aute uhorela. Vyšetrovateľom Mark tvrdil, že Neil sa vo svojom aute podpálil sám a že ukončiť vlastný život takýmto spôsobom bola čisto jeho voľba. Vo výpovedi nesedelo množstvo vecí, preto polícia veľmi ľahko usúdila, že Mark vo všetkom klame.

Po vražde poslal svoje bývalej priateľke z Neilovho telefónu textovú správu, v ktorej sa za neho vydával a mala slúžiť ako priznanie k samovražde. Julia ale okamžite odhalila, že danú správu nepísal jej partner. Podľa jej slov v nej bola použitá otrasná gramatika a frázy, ktoré by Neil nikdy nepoužil, pretože na rozdiel od Marka bol ozajstným džentlmenom. Dôkazy ukazujú, že vraždu otca dvoch detí plánoval niekoľko dní či možno aj týždňov.

Pred týmto činom dal do Juliinho auta sledovacie zariadenie a taktiež jej ukradol nohavičky. Okrem toho priznal, že si kúpil rovnaký parfum, aký používala, ktorý na ne striekal, aby voňali ako ona. Dokonca sa aj vlámal do jej domu, ktorý často sledoval z auta. „Nezaslúžil si opustiť svet takouto cestou. Aspoň budeš mať zvyšok života na to, aby si sa zamyslel nad svojimi činmi v tú noc,“ uviedol Neilov zdrvený syn po tom, čo Marka odsúdili na doživotie.