Z Kábulu utekajú tisícky ľudí: Metropola náhle pozastavila všetky lety

Všetky vojenské a civilné lety z letiska v afganskej metropole Kábul boli pozastavené pre dav ľudí, ktorí sa zhromaždili na pristávacích plochách letiska.

V pondelok to oznámil hovorca Pentagónu John Kirby, informovala agentúra AFP. "Vojenské sily USA sú na mieste a pracujú po boku tureckých a medzinárodných jednotiek na tom, aby sa oblasť vyprázdnila od ľudí. Neviem, ako dlho to potrvá," uviedol Kirby.

Chaos na letisku v Kábule vypukol po tom, ako sa tam zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny po tom, ako militantné hnutie Taliban v nedeľu preniklo do metropoly Kábul. Americké sily v pondelok na letisku zabili dve ozbrojené osoby. Americká armáda tiež vysiela ďalších približne 1000 vojakov, ktorí majú pomôcť chrániť letisko v Kábule.

Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu. Podľa Kirbyho podľahla afganská vláda Talibanu v dôsledku slabých vodcovských schopností, a to aj napriek niekoľkoročnej pomoci a výcviku zo strany USA.

"Môžete poskytnúť prostriedky, výcvik, podporu, rady, či asistenciu. Nemôžete však kúpiť vôľu a vodcovské schopnosti, ktoré chýbali," uviedol Kirby. Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.