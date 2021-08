Zažite 72 hodín v objatí Dunaja

Kto by nepoznal zábery zachytávajúce pohľad na Bratislavu z južnej strany. Dominuje na nich Dunaj s impozantným hradom. A právom. Rieka znamenala a dodnes znamená život.

Jej tok prináša energiu, ktorá sa odzrkadľuje aj v eláne a rozvoji hlavného mesta. Poslúži aj vám, napríklad na naplánovanie si troch dní plných zážitkov, poznania, adrenalínu či kultúry. Napokon zistíte, že ani za 72 hodín ste nestihli vidieť všetko zaujímavé a budete sa sem chcieť vrátiť.

Zoznámte sa so starou i mladou históriou

Dunaj vytváral bezpečnostnú bariéru, aj preto sa stal súčasťou severnej hranice Rímskej ríše tzv. Limes Romanus. Súbor opevnení – Dunajský limes sa najnovšie dostal do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Závan histórie zažijete pri návšteve rímskeho vojenského tábora Gerulata v Rusovciach. Funkcia Dunaja ako prirodzenej hranice je výrazná najmä na sútoku s Moravou pod hradom Devín. V týchto miestach stála kedysi tzv. železná opona, oddeľujúca východný blok od západného. Spomienku na ťažké časy pripomína Brána slobody s rozstrieľanými múrmi a železobetónový pilier, na ktorom je osadené hrdzavo sfarbené Srdce Európy z ostnatého drôtu.

Ulovte neopakovateľné výhľady

Naskytnú sa vám z dominanty mesta – Bratislavského hradu alebo z vyhliadkovej veže UFO na moste SNP. Uvidíte fascinujúce pohľady na Dunaj, historické budovy, ale aj moderné štvrte Bratislavy a v reštaurácii vo veži si môžete dopriať miestne či svetové špeciality.

Dávate prednosť príjemnému vánku od tečúcej vody? Navštívte reštauráciu na lodi Dunajský pivovar so zážitkovou gastronómiou a výrobou piva. Atmosféru dovolenky zakúsite aj na pieskovej pláži Tyršák v Petržalke, ktorá ponúka jedinečné spojenie zábavy a oddychu. Nič krajšieho, ako vychutnať si západ slnka pri tečúcej rieke a s osviežujúcim nápojom v ruke.

Spoznávajte Bratislavu plavbou po Dunaji

Aj takýto menej tradičný spôsob si môžete vybrať. Ak sa chcete zabaviť, prípadne svoj výlet trocha okoreniť, vyskúšajte párty loď, na ktorej oslávite narodeniny či rozlúčku so slobodou. Výhľad na vysvietenú siluetu hlavného mesta s Bratislavským hradom, Dómom sv. Martina, historickým nábrežím či modernou Euroveou stojí za to. Alebo vás láka adrenalínová jazda na rýchločlne? Pre romantické duše je zase k dispozícii kabrio loď s vychladeným pohárikom sektu. A tí, ktorí radi spájajú zážitky s poznaním, dajú prednosť plavbe výletnou loďou k hradu Devín.

Športujte na vode

Pravé vodácke dobrodružstvo ponúka splav Malého Dunaja. Vyberte si kratšiu trasu, napríklad z bratislavskej Vrakune do Tomášova, alebo ak máte viac času, z Hurbanovej Vsi do Jelky. Preplavíte sa najkrajším úsekom rieky a v Jelke môžete navštíviť jeden zo štyroch historických drevených mlynov. Po cyklotrase v smere toku Dunaja sa dostanete do mestskej časti Čunovo s rajom vodných športov a areálom Divoká Voda. V rámci dvoch vodných kanálov v starom koryte Dunaja máte možnosť vyskúšať rafting, vodné skútre, jazdu na kajaku, vodné lyže, alebo surfovú vlnu – jedinú svojho druhu v Európe.

Zaraďte si do programu kultúru

Západne od Mosta Apollo v blízkosti obchodného centra Eurovea stojí nová budova Slovenského národného divadla (SND). Dobrá správa – tento rok začala činohra SND svoju sezónu už v auguste. Milovníci výtvarného umenia môžu navštíviť jedinečnú galériu Danubiana na polostrove, dokonca sa sem dopravia aj loďou. Po prehliadke diel od svetových autorov sa môžu občerstviť v kaviarni s výhľadom na rieku. Ak zavítate do hlavného mesta v septembri, zažijete dobovú atmosféru na celodennom programe Rytieri na Devíne, a to priamo v zrúcaninách hradu.

Choďte do prírody pešo či na kolesách

Najstarší verejný park v strednej Európe Sad Janka Kráľa na nábreží Dunaja je ideálne miesto, kde možno vnímať zeleň, tečúcu vodu, alebo sa kochať panorámou Bratislavy. Pre športu-chtivých je po oboch stranách rieky k dispozícii 10-kilometrový bežecký okruh. No a ideálne podmienky tu majú aj cyklisti. Najznámejšia cyklistická trasa Dunajská magistrála začína v Nemecku a pokračuje až k Čiernemu moru. Druhá medzinárodná cesta prichádza do Bratislavy od Devína a dá sa ňou dostať do rakúskeho Schlosshofu cez Cyklomost slobody.

Využite výhody turistickej karty

Bratislava ponúka množstvo zážitkov, ale aj chutí i vôní rôzneho druhu, preto neváhajte a naplánujte si výlet podľa vlastných preferencií na 72 hodinové mesto.

